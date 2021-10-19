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В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 19.10.2021
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:49
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в мире
средиземное море
средиземноморье
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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории.Очаг землетрясения находился на глубине 58,5 километра, в 127 километрах юго-восточнее греческого острова Карпатос.Информации о жертвах и разрушениях нет.
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в мире, средиземное море, средиземноморье
08:49 19.10.2021 (обновлено: 09:05 19.10.2021)
 
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Средиземном море недалеко от острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 6,1

© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории.
Очаг землетрясения находился на глубине 58,5 километра, в 127 километрах юго-восточнее греческого острова Карпатос.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
 
В миреСредиземное мореСредиземноморье
 
 
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