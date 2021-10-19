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В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 19.10.2021

В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:49

2021-10-19T08:49

2021-10-19T09:05

в мире

средиземное море

средиземноморье

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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории.Очаг землетрясения находился на глубине 58,5 километра, в 127 километрах юго-восточнее греческого острова Карпатос.Информации о жертвах и разрушениях нет.

средиземное море

средиземноморье

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2021

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в мире, средиземное море, средиземноморье