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В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1 - РИА Новости, 19.10.2021
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T08:49
2021-10-19T08:49
2021-10-19T09:05
в мире
средиземное море
средиземноморье
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АФИНЫ, 19 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в восточной части Средиземноморья, сообщил институт геодинамики Национальной афинской обсерватории.Очаг землетрясения находился на глубине 58,5 километра, в 127 километрах юго-восточнее греческого острова Карпатос.Информации о жертвах и разрушениях нет.
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в мире, средиземное море, средиземноморье
08:49 19.10.2021 (обновлено: 09:05 19.10.2021)
В Средиземном море произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Средиземном море недалеко от острова Карпатос произошло землетрясение магнитудой 6,1