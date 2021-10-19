13:10 19.10.2021 (обновлено: 13:25 19.10.2021)
В Чехии предложили начать процедуру лишения Земана полномочий президента
Чешские сенаторы предложили начать процедуру лишения Земана президентских полномочий
ПРАГА, 19 окт – РИА Новости. Члены конституционной комиссии сената Чехии рассмотрели во вторник ситуацию с состоянием здоровья президента республики Милоша Земана и предложили начать процедуру лишения Земана президентских полномочий в связи с невозможностью выполнять их по состоянию здоровья, сообщил журналистам глава комиссии Зденек Граба.
"Члены нашей комиссии детально ознакомились с документом о состоянии здоровья президента республики Милоша Земана, который был направлен в сенат руководством Центрального военного госпиталя в Праге, в нём, как известно, сейчас находится на лечении господин президент. В этом документе прямо сказано о том, что господин президент не способен выполнять свои служебные обязанности, к тому же в связи с характером заболевания долгосрочный прогноз состояния господина президента оценивается как крайне неопределенный. В связи с этим наша комиссия предлагает активировать статью 66 Конституции республики о временном лишении президента его полномочий", - сказал Граба.
Окончательное решение о лишении Земана президентских полномочий в соответствии со статьей 66 Конституции Чехии может быть принято большинством голосов на заседаниях верхней и нижней палат парламента. Президентские полномочия в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.
Ближайшее заседание сената состоится 26 октября, на нем уже может быть принято решение об активации статьи 66 Конституции страны - о лишении Земана президентских полномочий. Первое заседание нового состава нижней палаты парламента, избранного 8-9 октября, состоится 8 ноября.
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