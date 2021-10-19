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В Чехии возбудили дело из-за госпитализации Земана
В Чехии возбудили дело из-за госпитализации Земана - РИА Новости, 19.10.2021
В Чехии возбудили дело из-за госпитализации Земана
Чешские силовики допустили, что руководители президентской администрации могли манипулировать данными о состоянии здоровья главы государства Милоша Земана. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:39
2021-10-19T12:48
в мире
прага
чехия
здоровье - общество
милош земан
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ПРАГА, 19 окт — РИА Новости. Чешские силовики допустили, что руководители президентской администрации могли манипулировать данными о состоянии здоровья главы государства Милоша Земана."С учетом новой информации, о которой было сказано на пресс-конференции главы сената, полиция начнет расследование на предмет возможных противозаконных действий, в которых можно усмотреть признаки уголовных преступлений против республики", — говорится в сообщении полиции.В понедельник председатель сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с документами, поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где лечится Земан. В них говорится, что сейчас президент не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, врачи дали "крайне неопределенный" долгосрочный прогноз динамики его состояния и посчитали, что возможность возвращения к работе в обозримом будущем маловероятна.Выстрчил также поднял вопрос об ответственности руководителя аппарата чешского лидера Вратислава Минаржа, который уже 13 октября располагал данными от лечащих врачей Земана, однако вместо информирования общественности о его состоянии обвинил нескольких политиков, включая главу сената, в "медийных играх и лицемерии".Как сообщило Чешское ТВ, Минаржа могут обвинить в саботаже.После обнародования материалов конституционная комиссия начала рассматривать вопрос о процедуре лишения Земана полномочий по состоянию здоровья и их передаче спикеру нижней палаты и премьеру. Для этого потребуется согласие большинства членов обеих палат.Ближайшее заседание сената состоится 26 октября. Первое заседание нового состава нижней палаты парламента, избранного 8-9 октября, пройдет 8 ноября.
https://ria.ru/20211018/zeman-1755101965.html
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в мире, прага, чехия, здоровье - общество, милош земан
11:39 19.10.2021 (обновлено: 12:48 19.10.2021)
 
В Чехии возбудили дело из-за госпитализации Земана

В Чехии расследуют дело о "преступлении против республики" из-за госпитализации Земана

© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Fotolia / lightpoet
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ПРАГА, 19 окт — РИА Новости. Чешские силовики допустили, что руководители президентской администрации могли манипулировать данными о состоянии здоровья главы государства Милоша Земана.
"С учетом новой информации, о которой было сказано на пресс-конференции главы сената, полиция начнет расследование на предмет возможных противозаконных действий, в которых можно усмотреть признаки уголовных преступлений против республики", — говорится в сообщении полиции.
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В понедельник председатель сената Милош Выстрчил ознакомил журналистов с документами, поступившими по его запросу из Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, где лечится Земан. В них говорится, что сейчас президент не способен выполнять никакие служебные обязанности. Кроме того, врачи дали "крайне неопределенный" долгосрочный прогноз динамики его состояния и посчитали, что возможность возвращения к работе в обозримом будущем маловероятна.
Выстрчил также поднял вопрос об ответственности руководителя аппарата чешского лидера Вратислава Минаржа, который уже 13 октября располагал данными от лечащих врачей Земана, однако вместо информирования общественности о его состоянии обвинил нескольких политиков, включая главу сената, в "медийных играх и лицемерии".
Как сообщило Чешское ТВ, Минаржа могут обвинить в саботаже.
После обнародования материалов конституционная комиссия начала рассматривать вопрос о процедуре лишения Земана полномочий по состоянию здоровья и их передаче спикеру нижней палаты и премьеру. Для этого потребуется согласие большинства членов обеих палат.
Ближайшее заседание сената состоится 26 октября. Первое заседание нового состава нижней палаты парламента, избранного 8-9 октября, пройдет 8 ноября.
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В миреПрагаЧехияЗдоровье - ОбществоМилош Земан
 
 
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