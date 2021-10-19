https://ria.ru/20211019/zapuski-1755277960.html

В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР

В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР - РИА Новости, 19.10.2021

В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР

ООН обеспокоена сообщениями о последних пусках ракет КНДР, организация неоднократно призывала Пхеньян исполнять международные обязательства в рамках резолюций... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:23

2021-10-19T19:23

2021-10-19T19:46

в мире

оон

кндр (северная корея)

пхеньян

антониу гутерреш

япония

совет безопасности оон

фархан хак

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ООН, 19 окт - РИА Новости. ООН обеспокоена сообщениями о последних пусках ракет КНДР, организация неоднократно призывала Пхеньян исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы обеспокоены сообщениями о последних запусках из КНДР, в том числе сообщением о том, что баллистическая ракета была запущена из моря", - сказал Хак на брифинге."Мы хотели бы вновь повторить, то, что неоднократно говорил генсек ООН: мы неоднократно призывали руководство КНДР полностью исполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН", - добавил он.По его словам, ООН также призывала руководство КНДР оперативно возобновить дипломатические усилия в направлении устойчивого мира и полной проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров.В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.

https://ria.ru/20211019/kisida-1755177052.html

кндр (северная корея)

пхеньян

япония

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в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, антониу гутерреш, япония, совет безопасности оон, фархан хак