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В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР
В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР - РИА Новости, 19.10.2021
В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР
ООН обеспокоена сообщениями о последних пусках ракет КНДР, организация неоднократно призывала Пхеньян исполнять международные обязательства в рамках резолюций... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:23
2021-10-19T19:23
2021-10-19T19:46
в мире
оон
кндр (северная корея)
пхеньян
антониу гутерреш
япония
совет безопасности оон
фархан хак
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ООН, 19 окт - РИА Новости. ООН обеспокоена сообщениями о последних пусках ракет КНДР, организация неоднократно призывала Пхеньян исполнять международные обязательства в рамках резолюций СБ ООН, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."Мы обеспокоены сообщениями о последних запусках из КНДР, в том числе сообщением о том, что баллистическая ракета была запущена из моря", - сказал Хак на брифинге."Мы хотели бы вновь повторить, то, что неоднократно говорил генсек ООН: мы неоднократно призывали руководство КНДР полностью исполнять свои международные обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН", - добавил он.По его словам, ООН также призывала руководство КНДР оперативно возобновить дипломатические усилия в направлении устойчивого мира и полной проверяемой денуклеаризации Корейского полуострова.Ранее во вторник Южная Корея заявила о пуске в КНДР в Японском море, предположительно, одной БРПЛ, возможно, с подводной лодки. Назывались разные оценки дальности ее полета от 450 до 590 километров, высота траектории составила максимум 60 километров.В Японии заявили о пуске в КНДР двух ракет.
https://ria.ru/20211019/kisida-1755177052.html
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в мире, оон, кндр (северная корея), пхеньян, антониу гутерреш, япония, совет безопасности оон, фархан хак
19:23 19.10.2021 (обновлено: 19:46 19.10.2021)
В ООН заявили, что обеспокоены последними пусками ракет в КНДР
В офисе Гутерреша заявили, что обеспокоены сообщениями о последних пусках ракет в КНДР