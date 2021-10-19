https://ria.ru/20211019/yaroshenko-1755151544.html

Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в американской тюрьме

Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в американской тюрьме - РИА Новости, 19.10.2021

Ярошенко пожаловался на отсутствие медпомощи в американской тюрьме

Осужденный в США летчик Константин Ярошенко вновь пожаловался на зубную боль и отсутствие стоматологической помощи в тюрьме, сообщила РИА Новости его супруга... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:29

2021-10-19T10:29

2021-10-19T10:56

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Осужденный в США летчик Константин Ярошенко вновь пожаловался на зубную боль и отсутствие стоматологической помощи в тюрьме, сообщила РИА Новости его супруга Виктория.Как сообщало в конце сентября посольство России в Вашингтоне, российские дипломаты посетили заключенного в американском штате Коннектикут Ярошенко, "сталкивающегося в тюрьме с отказами в оказании ему квалифицированной медпомощи", и призвали предоставить соответствующую помощь ему и другим заключенным россиянам."У Константина опять зуб сильно болит… Ему предлагают только его удалить, а не лечить, а у него и так зубов мало осталось, ему просто жевать нечем будет", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что в ближайшее время планирует узнать, есть ли возможность пролечить ему зубы платно.Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. Защита ранее попросила суд в США освободить Ярошенко из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает его жизнь опасности. В сентябре суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты россиянина о его освобождении по состоянию здоровья.Ярошенко ранее заявлял, что ему очень тяжело, потому что он "отсидел больше 11 лет за то, чего не совершал", но поддержка из России воодушевляет его и помогает справляться с давлением.

https://ria.ru/20210925/obmen-1751829062.html

https://ria.ru/20210830/okhota-1747774846.html

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в мире, сша, константин ярошенко, россия