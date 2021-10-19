https://ria.ru/20211019/yakhtennyyturizm-1755170193.html

Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России

Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России - РИА Новости, 19.10.2021

Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России

Правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года, соответствующий документ, подготовленный Ростуризмом и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:08

2021-10-19T12:08

2021-10-19T12:08

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года, соответствующий документ, подготовленный Ростуризмом и призванный "развеять миф о премиальности" этого отдыха, опубликован на официальном портале правовой информации."Яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отвлечься от городской суеты. В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства", — отмечается в сообщении.В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей, направление пока не развито в достаточной степени, отмечает ведомство. "Реализация мер позволит развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников", — уточняет глава ведомства Зарина Догузова.Концепция Ростуризма предполагает создание в России разветвленной сети многофункциональных круглогодичных комплексов с гостиницами, конгресс-центрами, спа, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами. "В России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край. Отдых на воде с использованием яхт популярен в регионах, расположенных на побережье Волги, в республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях", — сообщает Ростуризм.

https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html

https://ria.ru/20211018/aviabilety-1755002902.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, севастополь, республика крым, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, развитие, зарина догузова, россия