Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211019/yakhtennyyturizm-1755170193.html
Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России - РИА Новости, 19.10.2021
Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России
Правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года, соответствующий документ, подготовленный Ростуризмом и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:08
2021-10-19T12:08
туризм
санкт-петербург
севастополь
республика крым
москва
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
новости - туризм
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755046712_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_d8ca8c1130a0be9d0a18369dca364d34.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года, соответствующий документ, подготовленный Ростуризмом и призванный "развеять миф о премиальности" этого отдыха, опубликован на официальном портале правовой информации."Яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отвлечься от городской суеты. В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства", — отмечается в сообщении.В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей, направление пока не развито в достаточной степени, отмечает ведомство. "Реализация мер позволит развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников", — уточняет глава ведомства Зарина Догузова.Концепция Ростуризма предполагает создание в России разветвленной сети многофункциональных круглогодичных комплексов с гостиницами, конгресс-центрами, спа, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами. "В России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край. Отдых на воде с использованием яхт популярен в регионах, расположенных на побережье Волги, в республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях", — сообщает Ростуризм.
https://ria.ru/20210930/turizm-1752485252.html
https://ria.ru/20211018/aviabilety-1755002902.html
санкт-петербург
севастополь
республика крым
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1755046712_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_ce8d4ab837c959a25956c6a9ef0e23c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, севастополь, республика крым, москва, федеральное агентство по туризму (ростуризм), новости - туризм, туристы, туризм, развитие, зарина догузова, россия
12:08 19.10.2021
 
Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России

Правительство утвердило концепцию развития яхтенного туризма в РФ до 2030 года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЯхты у берега острова Праслин
Яхты у берега острова Праслин - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Правительство РФ утвердило концепцию развития яхтенного туризма в России на период до 2030 года, соответствующий документ, подготовленный Ростуризмом и призванный "развеять миф о премиальности" этого отдыха, опубликован на официальном портале правовой информации.
"Яхтинг является одним из самых прибыльных и востребованных видов туризма в мире, поскольку сочетает активный отдых у воды, зрелищность и возможность отвлечься от городской суеты. В странах с развитой яхтенной инфраструктурой этот вид туризма составляет до четверти доходов индустрии гостеприимства", — отмечается в сообщении.
В России, несмотря на большое количество озер, рек и морей, направление пока не развито в достаточной степени, отмечает ведомство.
"Реализация мер позволит развеять миф о премиальности яхтенного туризма и сформировать доступные предложения для путешественников", — уточняет глава ведомства Зарина Догузова.
Концепция Ростуризма предполагает создание в России разветвленной сети многофункциональных круглогодичных комплексов с гостиницами, конгресс-центрами, спа, спортивными залами, магазинами, ресторанами, музеями, сувенирными лавками и прогулочными зонами.
Группы туристов на речной пристани Углича - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
30 сентября, 14:49Туризм
Ростуризм подготовит концепцию развития круизного туризма к 15 ноября
"В России к центрам яхтенного туризма можно отнести Краснодарский край, Крым и Севастополь, ряд приволжских городов, Москву, Санкт-Петербург, Приморский край. Отдых на воде с использованием яхт популярен в регионах, расположенных на побережье Волги, в республике Татарстан, Пермском, Приморском краях, Ростовской, Ленинградской, Архангельской, Калининградской областях", — сообщает Ростуризм.
Пассажир в медицинской маске в аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 18:58Туризм
Определены самые популярные направления России для полетов в октябре
 
ТуризмСанкт-ПетербургСевастопольРеспублика КрымМоскваФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Новости - ТуризмтуристыТуризмРазвитиеЗарина ДогузоваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:03Путин пообщается с главой фракции ЕР в Госдуме Васильевым
13:03В Кремле прокомментировали закрытие информбюро НАТО в Москве
13:02Песков рассказал об ожиданиях от московской встречи по Афганистану
13:02Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России
13:02Путин поговорил с премьером Италии Драги
12:58В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
12:57Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
12:56На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами
12:56На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
12:54Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
12:51"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
Лента новостейМолния