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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20211019/xiaomi-1755289562.html
Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся
Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся - РИА Новости, 19.10.2021
Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся
Компания Xiaom показала умную колонку Mi Smart Speaker на большой российской презентации новых гаджетов. Устройство работает с голосовым помощником Маруся от VK РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:51
2021-10-19T23:47
наука
технологии
гаджеты
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xiaomi inc
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Компания Xiaom показала умную колонку Mi Smart Speaker на большой российской презентации новых гаджетов. Устройство работает с голосовым помощником Маруся от VK (бывший Mail.ru Group).Устройство выполнено в корпусе из алюминия и пластика, на верхней поверхности есть четыре клавиши управления. Одна из них отвечает за принудительное отключение двух микрофонов. Верхняя грань колонки получила полноцветную светодиодную индикацию.Предполагается лишь стационарное использование с постоянным питанием от розетки — аккумулятора в Mi Smart Speaker нет. Хотя носить колонку вряд ли возникнет желание, ведь весит она под 900 граммов.Xiaomi с 2021 года сотрудничает с VK и сейчас новый гаджет будет работать с голосовым ассистентом Маруся. Умный функционал стандартен для подобных устройств: узнать новости, включить музыку, управлять устройствами, которые подключены к умному дому. Но есть и кое-что особенное — например, через колонку Xiaomi с Марусей можно вызвать такси и заказать еду. Интеграция с многочисленными сервисами VK позволяет, например, подобрать плейлист из соцсетей. Работает колонка и со Spotify.Для подключения потребуется установить приложение Маруся на смартфон и сеть Wi-Fi. К последнему колонка весьма чувствительна, устройству нужен хороший канал связи для адекватной работы. Но Mi Smart Speaker может работать и как Bluetooth-колонка, кстати, с весьма неплохим басовитым звучанием: в устройстве скрывается широкодиапазонный динамик на 12 Вт.За колонку в России попросят 4 990 рублей. Первой она станет доступна 28 октября на сайте mi.com, а с 5 ноября Smart Speaker появится и в других магазинах.
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
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технологии, гаджеты, mail.ru group, вконтакте, xiaomi inc
20:51 19.10.2021 (обновлено: 23:47 19.10.2021)
 

Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся

© РИА Новости / Кирилл КаримовXiaomi Mi Smart Speaker
Xiaomi Mi Smart Speaker - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Компания Xiaom показала умную колонку Mi Smart Speaker на большой российской презентации новых гаджетов. Устройство работает с голосовым помощником Маруся от VK (бывший Mail.ru Group).
Устройство выполнено в корпусе из алюминия и пластика, на верхней поверхности есть четыре клавиши управления. Одна из них отвечает за принудительное отключение двух микрофонов. Верхняя грань колонки получила полноцветную светодиодную индикацию.
Предполагается лишь стационарное использование с постоянным питанием от розетки — аккумулятора в Mi Smart Speaker нет. Хотя носить колонку вряд ли возникнет желание, ведь весит она под 900 граммов.
Xiaomi с 2021 года сотрудничает с VK и сейчас новый гаджет будет работать с голосовым ассистентом Маруся. Умный функционал стандартен для подобных устройств: узнать новости, включить музыку, управлять устройствами, которые подключены к умному дому. Но есть и кое-что особенное — например, через колонку Xiaomi с Марусей можно вызвать такси и заказать еду. Интеграция с многочисленными сервисами VK позволяет, например, подобрать плейлист из соцсетей. Работает колонка и со Spotify.
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Колонка оснащена двумя чувствительными микрофонами

Xiaomi Mi Smart Speaker
1 из 4

Колонка оснащена двумя чувствительными микрофонами

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Для работы Mi Smart Speaker нужно установить на смартфон Марусю

Xiaomi Mi Smart Speaker
2 из 4

Для работы Mi Smart Speaker нужно установить на смартфон Марусю

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Питание только от сети

Xiaomi Mi Smart Speaker
3 из 4

Питание только от сети

© РИА Новости / Кирилл Каримов
© РИА Новости / Кирилл Каримов

Xiaomi Mi Smart Speaker переливается разными цветами

Xiaomi Mi Smart Speaker
4 из 4

Xiaomi Mi Smart Speaker переливается разными цветами

© РИА Новости / Кирилл Каримов
1 из 4

Колонка оснащена двумя чувствительными микрофонами

© РИА Новости / Кирилл Каримов
2 из 4

Для работы Mi Smart Speaker нужно установить на смартфон Марусю

© РИА Новости / Кирилл Каримов
3 из 4

Питание только от сети

© РИА Новости / Кирилл Каримов
4 из 4

Xiaomi Mi Smart Speaker переливается разными цветами

© РИА Новости / Кирилл Каримов
Для подключения потребуется установить приложение Маруся на смартфон и сеть Wi-Fi. К последнему колонка весьма чувствительна, устройству нужен хороший канал связи для адекватной работы. Но Mi Smart Speaker может работать и как Bluetooth-колонка, кстати, с весьма неплохим басовитым звучанием: в устройстве скрывается широкодиапазонный динамик на 12 Вт.
За колонку в России попросят 4 990 рублей. Первой она станет доступна 28 октября на сайте mi.com, а с 5 ноября Smart Speaker появится и в других магазинах.
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