https://ria.ru/20211019/xiaomi-1755289562.html

Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся

Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся - РИА Новости, 19.10.2021

Xiaomi показала колонку Mi Smart Speaker с голосовым помощником Маруся

Компания Xiaom показала умную колонку Mi Smart Speaker на большой российской презентации новых гаджетов. Устройство работает с голосовым помощником Маруся от VK РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:51

2021-10-19T20:51

2021-10-19T23:47

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Компания Xiaom показала умную колонку Mi Smart Speaker на большой российской презентации новых гаджетов. Устройство работает с голосовым помощником Маруся от VK (бывший Mail.ru Group).Устройство выполнено в корпусе из алюминия и пластика, на верхней поверхности есть четыре клавиши управления. Одна из них отвечает за принудительное отключение двух микрофонов. Верхняя грань колонки получила полноцветную светодиодную индикацию.Предполагается лишь стационарное использование с постоянным питанием от розетки — аккумулятора в Mi Smart Speaker нет. Хотя носить колонку вряд ли возникнет желание, ведь весит она под 900 граммов.Xiaomi с 2021 года сотрудничает с VK и сейчас новый гаджет будет работать с голосовым ассистентом Маруся. Умный функционал стандартен для подобных устройств: узнать новости, включить музыку, управлять устройствами, которые подключены к умному дому. Но есть и кое-что особенное — например, через колонку Xiaomi с Марусей можно вызвать такси и заказать еду. Интеграция с многочисленными сервисами VK позволяет, например, подобрать плейлист из соцсетей. Работает колонка и со Spotify.Для подключения потребуется установить приложение Маруся на смартфон и сеть Wi-Fi. К последнему колонка весьма чувствительна, устройству нужен хороший канал связи для адекватной работы. Но Mi Smart Speaker может работать и как Bluetooth-колонка, кстати, с весьма неплохим басовитым звучанием: в устройстве скрывается широкодиапазонный динамик на 12 Вт.За колонку в России попросят 4 990 рублей. Первой она станет доступна 28 октября на сайте mi.com, а с 5 ноября Smart Speaker появится и в других магазинах.

https://ria.ru/20210921/xiaomi-1751099816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, гаджеты, mail.ru group, вконтакте, xiaomi inc