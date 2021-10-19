https://ria.ru/20211019/xiaomi-1755231398.html

Названа дата выпуска первого электромобиля Xiaomi

Названа дата выпуска первого электромобиля Xiaomi - РИА Новости, 19.10.2021

Названа дата выпуска первого электромобиля Xiaomi

Компания Xiaomi, известная своими гаджетами, планирует развернуть массовое производство электромобилей через несколько лет. Об этом сообщает MyDrivers со... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:53

2021-10-19T15:53

2021-10-19T15:53

наука

технологии

xiaomi inc

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Компания Xiaomi, известная своими гаджетами, планирует развернуть массовое производство электромобилей через несколько лет. Об этом сообщает MyDrivers со ссылкой на информацию, прозвучавшую на встрече руководства компании с инвесторами.Генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь отметил, что массовое производство первого электромобиля компании Xiaomi начнется в первой половине 2024 года. Презентация же электрокара состоится и того раньше.Характеристики будущего автомобиля не раскрываются, но в Xiaomi намерены сделать его частью экосистемы, в которую входят устройства от смартфонов до умного дома.Для создания электрокара Xiaomi уже создан научно-исследовательский центр в пригороде Пекина, где трудятся 453 специалиста. А вот производства машин может быть развернуто на сторонних мощностях.

https://ria.ru/20210923/elektromobil-1751411026.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, xiaomi inc