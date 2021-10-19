Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211019/vyzov-1755204903.html
Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года
Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года - РИА Новости, 19.10.2021
Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года
Дату премьеры фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - определят продюсеры и прокатчики, ее объявят в начале 2022 года, сообщил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:18
2021-10-19T14:18
культура
антон шкаплеров
роскосмос
первый канал (телеканал)
международная космическая станция (мкс)
клим шипенко
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754953004_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_fdaca4e77177245affbea48ebdf6b2cf.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Дату премьеры фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - определят продюсеры и прокатчики, ее объявят в начале 2022 года, сообщил режиссер фильма Клим Шипенко.Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/11/1754916783_593:0:2408:1361_1920x0_80_0_0_48aaa8dc023c0d8302c286e72b863851.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антон шкаплеров, роскосмос, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы, полет первого "киноэкипажа" в космос
14:18 19.10.2021
 
Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года

Клим Шипенко: Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЭкипаж корабля "Союза МС-18" вернулся на Землю
Экипаж корабля Союза МС-18 вернулся на Землю - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Дату премьеры фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - определят продюсеры и прокатчики, ее объявят в начале 2022 года, сообщил режиссер фильма Клим Шипенко.
"На этот вопрос пока у нас нет ответа. Пока мы не знаем. Я думаю, что фильм будет делаться еще до конца следующего года, а дальше продюсеры вместе с прокатчиками выберут дату релиза, которая идеально подходит для этого фильма. Я думаю, что дата будет известна где-то в начале следующего года", - сказал Шипенко на пресс-конференции, отвечая на вопрос о предполагаемой дате премьеры фильма.
Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.
Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.
Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.
Космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко на Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 13:46Культура
Киноэкипаж отснял на МКС более 30 часов материала
 
КультураАнтон ШкаплеровРоскосмосПервый канал (телеканал)Международная космическая станция (МКС)Клим ШипенкоНовости культурыКино и сериалыПолет первого "киноэкипажа" в космос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:04Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредиты
04:47Глава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUS
04:33Назван "самый отвратительный" способ приготовления пельменей
04:26ФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в Вашингтоне
04:19Комитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику Трампа
04:19Эксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникам
04:16На Иводзиме всплыли "корабли-призраки"
04:13Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километров
04:12Россияне назвали самые надежные способы разбогатеть
04:09Россиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотами
03:57Торговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицирован
03:55Диетолог назвала идеальные продукты для завтрака
03:42МВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источник
03:36Ряд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССР
03:30Российские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"
03:24Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаем
03:18Эксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфона
03:15Диетолог рассказала о вреде и пользе тыквы
03:14Опрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного Рунета
03:09Украинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием
Лента новостейМолния
Эксперты выяснили, на что россияне чаще всего берут кредитыГлава МАГАТЭ раскритиковал сделку AUKUSНазван "самый отвратительный" способ приготовления пельменейФБР завершило обыск в доме семьи Дерипаски в ВашингтонеКомитет конгресса проголосовал за предъявление обвинений помощнику ТрампаЭксперт рассказал, насколько опасно сказать "да" мошенникамНа Иводзиме всплыли "корабли-призраки"Шлейф от вулкана Карымский на Камчатке растянулся на 89 километровРоссияне назвали самые надежные способы разбогатетьРоссиянам объяснили, почему опасно делиться скриншотамиТорговый центр под Воронежем, где произошел взрыв, не был газифицированДиетолог назвала идеальные продукты для завтракаМВД приняло на вооружение пистолет Лебедева, сообщил источникРяд государств предоставили России информацию о геноциде народов СССРРоссийские космонавты протестировали управление в одиночку кораблем "Союз"Сосед семьи Дерипаски в Вашингтоне рассказал, что их дом давно необитаемЭксперт посоветовала, как обезопасить себя от кражи данных со смартфонаДиетолог рассказала о вреде и пользе тыквыОпрос показал, сколько россиян поддерживают создание автономного РунетаУкраинский генерал призвал бороться с Россией "нетрадиционным" оружием