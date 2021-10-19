https://ria.ru/20211019/vyzov-1755204903.html

Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года

Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года - РИА Новости, 19.10.2021

Дата премьеры фильма "Вызов" станет известна в начале 2022 года

Дату премьеры фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - определят продюсеры и прокатчики, ее объявят в начале 2022 года, сообщил... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:18

2021-10-19T14:18

2021-10-19T14:18

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Дату премьеры фильма "Вызов" - совместного проекта Первого канала и Роскосмоса - определят продюсеры и прокатчики, ее объявят в начале 2022 года, сообщил режиссер фильма Клим Шипенко.Центральный военный округ обеспечивал посадку "Союз МС-18", на котором в воскресенье на землю вернулись актриса Юлия Пересильд, космонавт Олег Новицкий и режиссер Клим Шипенко, а также проводил разведку районов его предполагаемого приземления.Актриса и режиссер прибыли на МКС 5 октября на корабле "Союз МС-19" вместе с другим опытным космонавтом Антоном Шкаплеровым. Олег Новицкий прилетел на корабле "Союз МС-18" 9 апреля 2021 года. Прибывшие тогда вместе с ним Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай остались на станции и вернутся весной 2022 года.Пересильд для уникального полета отобрали из трех тысяч претенденток. Ей и Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Сюжет первого в мире художественного фильма, снятого в космосе, будет строиться вокруг женщины-врача, которая экстренно готовится и летит на МКС, чтобы оказать помощь одному из космонавтов.

https://ria.ru/20211019/vyzov-1755195986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон шкаплеров, роскосмос, первый канал (телеканал), международная космическая станция (мкс), клим шипенко, новости культуры, кино и сериалы, полет первого "киноэкипажа" в космос