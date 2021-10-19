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В Гаити прошли массовые выступления против насилия
В Гаити прошли массовые выступления против насилия - РИА Новости, 19.10.2021
В Гаити прошли массовые выступления против насилия
Массовые выступления против небезопасной обстановки прошли в Гаити на фоне резкого роста числа похищений и убийств, а также тщетных усилий правительства... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:18
2021-10-19T06:18
в мире
сша
гаити
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 окт - РИА Новости. Массовые выступления против небезопасной обстановки прошли в Гаити на фоне резкого роста числа похищений и убийств, а также тщетных усилий правительства перехватить контроль над бедными кварталами Порт-о-Пренса у преступных группировок.В понедельник в Порт-о-Пренсе не вышли на работу не только работники городского транспорта - закрытыми остались рынки и малые предприятия.В одном из престижных районов Порт-о-Пренса, где до убийства главы государства располагалась резиденция президента, жители блокировали дорогу, завалив ее камнями. Полиция, снимая дорожную блокаду, открыла стрельбу и задержала часть протестующих. Информации о пострадавших или погибших в ходе столкновения нет.За два дня до акции 17 миссионеров из базирующейся в США организации "Христианская помощь" были похищены в Гаити. Инцидент произошел в городе Круа-де-Буке в центральной части Гаити. Похитителем выступила, предположительно, организация 400 Mawozo, которая специализируется на похищениях людей и требует за освобождение заложников до 1 миллиона долларов.Эскалация насилия в Гаити, которое местные банды развязали в июне, а также бездействие властей вынудили 19 тысяч человек покинуть свои дома. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле усугубило ситуацию. Правозащитные организации Гаити в сентябре зарегистрировали 117 похищений людей, 30 человек были похищены за одну прошедшую неделю.
https://ria.ru/20211017/gaiti-1754913241.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211018/gaiti-1755105869.html
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в мире, сша, гаити, жовенель моиз
06:18 19.10.2021
 
В Гаити прошли массовые выступления против насилия

В столице Гаити Порт-о-Пренсе прошли массовые выступления против насилия

© AP Photo / Fernando LlanoМассовые выступления в Гаити
Массовые выступления в Гаити - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Fernando Llano
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ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 окт - РИА Новости. Массовые выступления против небезопасной обстановки прошли в Гаити на фоне резкого роста числа похищений и убийств, а также тщетных усилий правительства перехватить контроль над бедными кварталами Порт-о-Пренса у преступных группировок.
"Терпеть это больше нельзя, поэтому все участвовали в сегодняшней забастовке. Это были не только водители - небезопасность затрагивает всех, она невыносима. Правительство должно выполнить свои обязанности и остановить банды", - сказал РИА Новости Жан, водитель на транспортной базе в районе кладбища Петион-Вилль и профсоюзный активист.
В понедельник в Порт-о-Пренсе не вышли на работу не только работники городского транспорта - закрытыми остались рынки и малые предприятия.
В одном из престижных районов Порт-о-Пренса, где до убийства главы государства располагалась резиденция президента, жители блокировали дорогу, завалив ее камнями. Полиция, снимая дорожную блокаду, открыла стрельбу и задержала часть протестующих. Информации о пострадавших или погибших в ходе столкновения нет.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 11:11
Власти США прокомментировали сообщения о похищении американцев на Гаити
За два дня до акции 17 миссионеров из базирующейся в США организации "Христианская помощь" были похищены в Гаити. Инцидент произошел в городе Круа-де-Буке в центральной части Гаити. Похитителем выступила, предположительно, организация 400 Mawozo, которая специализируется на похищениях людей и требует за освобождение заложников до 1 миллиона долларов.
Эскалация насилия в Гаити, которое местные банды развязали в июне, а также бездействие властей вынудили 19 тысяч человек покинуть свои дома. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле усугубило ситуацию. Правозащитные организации Гаити в сентябре зарегистрировали 117 похищений людей, 30 человек были похищены за одну прошедшую неделю.
Премьер-министр Гаити Ариэль Анри - РИА Новости, 1920, 18.10.2021
Вчера, 20:02В мире
Бандиты обстреляли кортеж премьер-министра Гаити
 
В миреСШАГаитиЖовенель Моиз
 
 
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