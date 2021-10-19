В Гаити прошли массовые выступления против насилия
В столице Гаити Порт-о-Пренсе прошли массовые выступления против насилия
© AP Photo / Fernando LlanoМассовые выступления в Гаити
© AP Photo / Fernando Llano
ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 окт - РИА Новости. Массовые выступления против небезопасной обстановки прошли в Гаити на фоне резкого роста числа похищений и убийств, а также тщетных усилий правительства перехватить контроль над бедными кварталами Порт-о-Пренса у преступных группировок.
"Терпеть это больше нельзя, поэтому все участвовали в сегодняшней забастовке. Это были не только водители - небезопасность затрагивает всех, она невыносима. Правительство должно выполнить свои обязанности и остановить банды", - сказал РИА Новости Жан, водитель на транспортной базе в районе кладбища Петион-Вилль и профсоюзный активист.
В понедельник в Порт-о-Пренсе не вышли на работу не только работники городского транспорта - закрытыми остались рынки и малые предприятия.
В одном из престижных районов Порт-о-Пренса, где до убийства главы государства располагалась резиденция президента, жители блокировали дорогу, завалив ее камнями. Полиция, снимая дорожную блокаду, открыла стрельбу и задержала часть протестующих. Информации о пострадавших или погибших в ходе столкновения нет.
За два дня до акции 17 миссионеров из базирующейся в США организации "Христианская помощь" были похищены в Гаити. Инцидент произошел в городе Круа-де-Буке в центральной части Гаити. Похитителем выступила, предположительно, организация 400 Mawozo, которая специализируется на похищениях людей и требует за освобождение заложников до 1 миллиона долларов.
Эскалация насилия в Гаити, которое местные банды развязали в июне, а также бездействие властей вынудили 19 тысяч человек покинуть свои дома. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле усугубило ситуацию. Правозащитные организации Гаити в сентябре зарегистрировали 117 похищений людей, 30 человек были похищены за одну прошедшую неделю.