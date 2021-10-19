https://ria.ru/20211019/vystupleniya-1755134052.html

В Гаити прошли массовые выступления против насилия

В Гаити прошли массовые выступления против насилия - РИА Новости, 19.10.2021

В Гаити прошли массовые выступления против насилия

Массовые выступления против небезопасной обстановки прошли в Гаити на фоне резкого роста числа похищений и убийств, а также тщетных усилий правительства... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:18

2021-10-19T06:18

2021-10-19T06:18

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ПОРТ-О-ПРЕНС, 19 окт - РИА Новости. Массовые выступления против небезопасной обстановки прошли в Гаити на фоне резкого роста числа похищений и убийств, а также тщетных усилий правительства перехватить контроль над бедными кварталами Порт-о-Пренса у преступных группировок.В понедельник в Порт-о-Пренсе не вышли на работу не только работники городского транспорта - закрытыми остались рынки и малые предприятия.В одном из престижных районов Порт-о-Пренса, где до убийства главы государства располагалась резиденция президента, жители блокировали дорогу, завалив ее камнями. Полиция, снимая дорожную блокаду, открыла стрельбу и задержала часть протестующих. Информации о пострадавших или погибших в ходе столкновения нет.За два дня до акции 17 миссионеров из базирующейся в США организации "Христианская помощь" были похищены в Гаити. Инцидент произошел в городе Круа-де-Буке в центральной части Гаити. Похитителем выступила, предположительно, организация 400 Mawozo, которая специализируется на похищениях людей и требует за освобождение заложников до 1 миллиона долларов.Эскалация насилия в Гаити, которое местные банды развязали в июне, а также бездействие властей вынудили 19 тысяч человек покинуть свои дома. Убийство президента Жовенеля Моиза в июле усугубило ситуацию. Правозащитные организации Гаити в сентябре зарегистрировали 117 похищений людей, 30 человек были похищены за одну прошедшую неделю.

https://ria.ru/20211017/gaiti-1754913241.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211018/gaiti-1755105869.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, гаити, жовенель моиз