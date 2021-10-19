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VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse
VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse - РИА Новости, 19.10.2021
VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse
Подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, сообщил американский... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T21:57
2021-10-19T22:10
экономика
мозамбик
сша
лондон
втб
credit suisse
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, сообщил американский регулятор - Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC).SEC ранее сообщила, что банк Credit Suisse согласился заплатить 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика более чем на 1 миллиард долларов."Базирующееся в Лондоне подразделение российского банка ВТБ отдельно согласилось заплатить более 6 миллионов долларов за урегулирование обвинений SEC относительно его роли в дезинформации инвесторов во втором размещении бондов (Мозамбика) от 2016 года", - говорится в сообщении американского регулятора."Согласно постановлению SEC, второе размещение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволяло инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика", - уточняет регулятор."При этом SEC установила, что распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам", - заявляет регулятор. Кроме того, в материалах не указывалось, что значительная часть первого размещения была задействована не по адресу, уточняет SEC. Мозамбик впоследствии объявил дефолт по этим обязательствам."VTB Capital согласилась с постановлением SEC, где говорилось, что она нарушила нормы федерального закона (США) о ценных бумагах, связанных с халатностью и борьбой с мошенничеством. Не признавая и не отрицая эти установления, VTB Capital согласилась заплатить больше 2,4 миллиона долларов в виде компенсации и процентов и 4 миллиона долларов штрафа", - уточнили в SEC.
https://ria.ru/20211019/bank-1755295248.html
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экономика, мозамбик, сша, лондон, втб, credit suisse
21:57 19.10.2021 (обновлено: 22:10 19.10.2021)
 
VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse

Подразделение ВТБ заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтенд банка ВТБ
Стенд банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, сообщил американский регулятор - Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC).
SEC ранее сообщила, что банк Credit Suisse согласился заплатить 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика более чем на 1 миллиард долларов.
"Базирующееся в Лондоне подразделение российского банка ВТБ отдельно согласилось заплатить более 6 миллионов долларов за урегулирование обвинений SEC относительно его роли в дезинформации инвесторов во втором размещении бондов (Мозамбика) от 2016 года", - говорится в сообщении американского регулятора.
"Согласно постановлению SEC, второе размещение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволяло инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика", - уточняет регулятор.
Швейцарский банк Credit Suisse в Цюрихе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
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Credit Suisse заплатит 475 миллионов долларов за мошенничество в Мозамбике
"При этом SEC установила, что распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам", - заявляет регулятор. Кроме того, в материалах не указывалось, что значительная часть первого размещения была задействована не по адресу, уточняет SEC. Мозамбик впоследствии объявил дефолт по этим обязательствам.
"VTB Capital согласилась с постановлением SEC, где говорилось, что она нарушила нормы федерального закона (США) о ценных бумагах, связанных с халатностью и борьбой с мошенничеством. Не признавая и не отрицая эти установления, VTB Capital согласилась заплатить больше 2,4 миллиона долларов в виде компенсации и процентов и 4 миллиона долларов штрафа", - уточнили в SEC.
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