https://ria.ru/20211019/vtb-1755296047.html

VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse

VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse - РИА Новости, 19.10.2021

VTB Capital заплатит США шесть миллионов долларов по делу Credit Suisse

Подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, сообщил американский... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T21:57

2021-10-19T21:57

2021-10-19T22:10

экономика

мозамбик

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Подразделение банка ВТБ в Лондоне VTB Capital заплатит США 6 миллионов долларов за дезинформацию инвесторов по делу Credit Suisse, сообщил американский регулятор - Комиссия по ценным бумагам и рынкам (SEC).SEC ранее сообщила, что банк Credit Suisse согласился заплатить 475 миллионов долларов за взятки и откаты при размещении бондов Мозамбика более чем на 1 миллиард долларов."Базирующееся в Лондоне подразделение российского банка ВТБ отдельно согласилось заплатить более 6 миллионов долларов за урегулирование обвинений SEC относительно его роли в дезинформации инвесторов во втором размещении бондов (Мозамбика) от 2016 года", - говорится в сообщении американского регулятора."Согласно постановлению SEC, второе размещение, структурированное VTB Capital и Credit Suisse, позволяло инвесторам обменять их вложения в более раннем размещении бондов на новые суверенные бумаги, выпущенные непосредственно властями Мозамбика", - уточняет регулятор."При этом SEC установила, что распространенные Credit Suisse и VTB Capital материалы по размещению не раскрыли подлинную природу долга Мозамбика и высокий риск дефолта по бондам", - заявляет регулятор. Кроме того, в материалах не указывалось, что значительная часть первого размещения была задействована не по адресу, уточняет SEC. Мозамбик впоследствии объявил дефолт по этим обязательствам."VTB Capital согласилась с постановлением SEC, где говорилось, что она нарушила нормы федерального закона (США) о ценных бумагах, связанных с халатностью и борьбой с мошенничеством. Не признавая и не отрицая эти установления, VTB Capital согласилась заплатить больше 2,4 миллиона долларов в виде компенсации и процентов и 4 миллиона долларов штрафа", - уточнили в SEC.

https://ria.ru/20211019/bank-1755295248.html

https://ria.ru/20211019/soglashenie-1755296782.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, мозамбик, сша, лондон, втб, credit suisse