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Путин провел встречу с главой фракции "Единой России" Васильевым
Путин провел встречу с главой фракции "Единой России" Васильевым - РИА Новости, 19.10.2021
Путин провел встречу с главой фракции "Единой России" Васильевым
Президент РФ Владимир Путин, продолжая серию бесед с руководителями парламентских фракций, провел встречу по видеоконференцсвязи с руководителем фракции "Единая РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:53
2021-10-19T17:53
2021-10-19T17:53
политика
владимир путин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, продолжая серию бесед с руководителями парламентских фракций, провел встречу по видеоконференцсвязи с руководителем фракции "Единая Россия" Владимиром Васильевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Обсудили планы работы фракции, обменялись мнениями по состоявшимся выборам", - рассказал Песков журналистам.Ранее Путин провел встречи с руководителями парламентских фракций: лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, руководителем "Справедливой России - За правду" Сергеем Мироновым, главой фракции "Новых людей" Алексеем Нечаевым. Встреча с Васильевым стала последней в этом ряду.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, единая россия, госдума рф, владимир васильев, выборы в государственную думу, россия
Путин провел встречу с главой фракции "Единой России" Васильевым
Путин на встрече с главой фракции "Единой России" Васильевым обсудил планы работы партии