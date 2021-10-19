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В США назвали страну, которая станет причиной войны России и НАТО
В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии - РИА Новости, 19.10.2021
В США назвали страну, которая станет причиной войны России и НАТО
Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о риске войны между США и Россией из-за Белоруссии. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T20:21
2021-10-19T21:01
в мире
сша
белоруссия
польша
владимир путин
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о риске войны между США и Россией из-за Белоруссии.В статье для 19Fortyfive он напомнил о том, что отношения между Минском и Североатлантическим альянсом ухудшаются: граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии милитаризуется с обеих сторон. Развертывание вооруженных сил в регионе вызывает обеспокоенность, и она далеко не абстрактная, заметил колумнист."Согласно пятой статье устава НАТО Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению", — пишет он.По мнению Карпентера, на границах Белоруссии и государств альянса может произойти провокация, в которой очень сложно будет найти реального организатора. Нарастание напряженности между странами НАТО и ключевым военным союзником Москвы может привести к трагедии, считает автор.Как уверен Карпентер, президент США Джо Байден должен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным этот вопрос. Кроме того, Вашингтону следует разъяснить Варшаве, что дальнейшая милитаризация границы с Белоруссией не только бесполезна, но и опасна, добавил обозреватель.Польше и другим союзникам Америки нужно дать понять, что пятая статья устава НАТО не дает им карт-бланш на безрассудные провокации, подытожил он.
https://ria.ru/20211018/granitsa-1755106404.html
https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html
сша
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польша
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в мире, сша, белоруссия, польша, владимир путин, джо байден, нато, россия
20:21 19.10.2021 (обновлено: 21:01 19.10.2021)
 
В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии

Обозреватель 19Fortyfive Карпентер: США могут начать войну с Россией из-за Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОсновной этап учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о риске войны между США и Россией из-за Белоруссии.
В статье для 19Fortyfive он напомнил о том, что отношения между Минском и Североатлантическим альянсом ухудшаются: граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии милитаризуется с обеих сторон. Развертывание вооруженных сил в регионе вызывает обеспокоенность, и она далеко не абстрактная, заметил колумнист.
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"Согласно пятой статье устава НАТО Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению", — пишет он.
По мнению Карпентера, на границах Белоруссии и государств альянса может произойти провокация, в которой очень сложно будет найти реального организатора. Нарастание напряженности между странами НАТО и ключевым военным союзником Москвы может привести к трагедии, считает автор.
Как уверен Карпентер, президент США Джо Байден должен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным этот вопрос. Кроме того, Вашингтону следует разъяснить Варшаве, что дальнейшая милитаризация границы с Белоруссией не только бесполезна, но и опасна, добавил обозреватель.
Польше и другим союзникам Америки нужно дать понять, что пятая статья устава НАТО не дает им карт-бланш на безрассудные провокации, подытожил он.
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В миреСШАБелоруссияПольшаВладимир ПутинДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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