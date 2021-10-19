https://ria.ru/20211019/voyna-1755286493.html

В США назвали страну, которая станет причиной войны России и НАТО

В США заявили о риске войны с Россией из-за Белоруссии - РИА Новости, 19.10.2021

В США назвали страну, которая станет причиной войны России и НАТО

Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о риске войны между США и Россией из-за Белоруссии. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:21

2021-10-19T20:21

2021-10-19T21:01

в мире

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нато

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил о риске войны между США и Россией из-за Белоруссии.В статье для 19Fortyfive он напомнил о том, что отношения между Минском и Североатлантическим альянсом ухудшаются: граница Белоруссии с Польшей и странами Балтии милитаризуется с обеих сторон. Развертывание вооруженных сил в регионе вызывает обеспокоенность, и она далеко не абстрактная, заметил колумнист."Согласно пятой статье устава НАТО Соединенные Штаты обязаны помочь союзнику, который подвергся нападению", — пишет он.По мнению Карпентера, на границах Белоруссии и государств альянса может произойти провокация, в которой очень сложно будет найти реального организатора. Нарастание напряженности между странами НАТО и ключевым военным союзником Москвы может привести к трагедии, считает автор.Как уверен Карпентер, президент США Джо Байден должен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным этот вопрос. Кроме того, Вашингтону следует разъяснить Варшаве, что дальнейшая милитаризация границы с Белоруссией не только бесполезна, но и опасна, добавил обозреватель.Польше и другим союзникам Америки нужно дать понять, что пятая статья устава НАТО не дает им карт-бланш на безрассудные провокации, подытожил он.

https://ria.ru/20211018/granitsa-1755106404.html

https://ria.ru/20211019/voyna-1755235425.html

сша

белоруссия

польша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, польша, владимир путин, джо байден, нато, россия