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Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 19.10.2021
Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:58
2021-10-19T02:58
2021-10-19T07:45
в мире
киев
владимир зеленский
евросоюз
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.По утверждению президента, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе "еще вчера". Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. "Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной", - добавил он.Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает работать над декларациями с другими членами ЕС, чтобы понимать, кто точно готов поддержать принятие Украины в Евросоюз. "Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)", - добавил Зеленский.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Сам Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
https://ria.ru/20210725/prozrenie-1742745844.html
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в мире, киев, владимир зеленский, евросоюз
02:58 19.10.2021 (обновлено: 07:45 19.10.2021)
Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС
Президент Украины Зеленский заявил, что нет смысла задавать вопросы о вступлении в ЕС
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза
о членстве в ЕС.
"Честно говоря, нет смысла ставить некоторые вопросы уважаемым коллегам, когда ты заранее знаешь ответ. Поэтому некоторые вопросы я не ставил ни (главе Европейской комиссии - ред.) госпоже Урсуле фон дер Ляйен, ни (председателю Европейского совета - ред.) Шарлю Мишелю", - сказал он в интервью телеканалу ICTV.
По утверждению президента, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе "еще вчера". Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. "Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной", - добавил он.
Украинский лидер напомнил, что Киев
продолжает работать над декларациями с другими членами ЕС, чтобы понимать, кто точно готов поддержать принятие Украины в Евросоюз. "Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)", - добавил Зеленский.
Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО.
Сам Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО
. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.
Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.