https://ria.ru/20211019/voprosy-1755130110.html

Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС

Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости, 19.10.2021

Зеленский признался в бессмысленности вопросов о вступлении Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:58

2021-10-19T02:58

2021-10-19T07:45

в мире

киев

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748208604_0:0:2564:1442_1920x0_80_0_0_79709affa7c5bceda89f2bc247e464dd.jpg

КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла в том, чтобы задавать вопросы руководству Евросоюза о членстве в ЕС.По утверждению президента, если бы членство в ЕС зависело от властей в Брюсселе, Украина была бы в Евросоюзе "еще вчера". Проблема, как предположил Зеленский, сложилась на уровне отдельных государств ЕС. "Когда ты один на один, они говорят, что выступают за, но есть вопросы с какой-то другой страной", - добавил он.Украинский лидер напомнил, что Киев продолжает работать над декларациями с другими членами ЕС, чтобы понимать, кто точно готов поддержать принятие Украины в Евросоюз. "Четыре страны уже подписали, три сейчас я подпишу. То есть уже семь, а всего 27 (стран)", - добавил Зеленский.Украина после госпереворота 2014 года начала настойчиво проводить политику интеграции с Западом. На волне этих ожиданий внесены изменения в конституцию, закрепившие курс страны в ЕС и НАТО. Сам Зеленский в последнее время не раз говорил о важности вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Так, присоединение к ЕС он называл "стратегически достижимой мечтой", а членство в НАТО — единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.Между тем политики на Западе неоднократно давали понять Киеву, что его там не ждут или это случится нескоро. Так, занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

https://ria.ru/20210725/prozrenie-1742745844.html

https://ria.ru/20211018/zelenskiy-1755119566.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, владимир зеленский, евросоюз