https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html

В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы

В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы - РИА Новости, 19.10.2021

В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде сладостями заманила к себе в квартиру двух детей, одного ребенка она потом отпустила, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:26

2021-10-19T13:26

2021-10-19T13:32

происшествия

вологда

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755144552_14:0:640:352_1920x0_80_0_0_9d037c3f67eded90b2c724a9dffe3a1f.jpg

МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде сладостями заманила к себе в квартиру двух детей, одного ребенка она потом отпустила, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ."Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй 9-летней - совершила особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Ее тело нашли два дня спустя в квартире женщины, ставшей подозреваемой в убийстве. По данным следствия, она встретила ребенка на улице, привела девочку к себе, убила, после чего покинула регион – ее отыскали в Карелии и задержали.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755165190.html

https://ria.ru/20211019/vologda-1755157757.html

вологда

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области