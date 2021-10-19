https://ria.ru/20211019/vologda-1755190096.html
В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы
В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы - РИА Новости, 19.10.2021
В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде сладостями заманила к себе в квартиру двух детей, одного ребенка она потом отпустила, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:26
2021-10-19T13:26
2021-10-19T13:32
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде сладостями заманила к себе в квартиру двух детей, одного ребенка она потом отпустила, сообщает пресс-служба регионального СУСК РФ."Злоумышленница привела их в свою квартиру, купив по дороге сладостей. Позже одну из девочек женщина отпустила, в отношении второй 9-летней - совершила особо тяжкое преступление", - говорится в сообщении.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Ее тело нашли два дня спустя в квартире женщины, ставшей подозреваемой в убийстве. По данным следствия, она встретила ребенка на улице, привела девочку к себе, убила, после чего покинула регион – ее отыскали в Карелии и задержали.Против матери погибшей девочки возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, следователи завели уголовное дело о халатности сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
https://ria.ru/20211019/vologda-1755165190.html
https://ria.ru/20211019/vologda-1755157757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
13:26 19.10.2021 (обновлено: 13:32 19.10.2021)
В СК рассказали, как девочка из Вологды попала в квартиру убийцы
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде заманила в квартиру двоих детей сладостями