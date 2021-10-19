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Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД - РИА Новости, 19.10.2021
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД
Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:31
2021-10-19T12:49
происшествия
вологда
убийство девятилетней девочки в вологодской области
вологодская область
беломорск
ольга смирнова
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."По имеющейся информации, подозреваемая состоит на учете в ПНД", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в момент задержания женщина была пьяна.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова уточнила, что фигурантка дела страдает психическим расстройством. Некоторое время назад ее лишали родительских прав на двух детей.По данным омбудсмена, семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.Тело школьницы, пропавшей 16 октября, нашли в квартире подозреваемой два дня спустя. Предполагается, что она встретила ребенка на улице и, войдя в доверие, привела ее к себе домой, убила, после чего скрылась в Карелии.Впоследствии женщина оказалось в одном из медучреждений Беломорска, как только ее состояние стабилизируется, следователи допросят ее в Вологде. СК уже возбудил одно дело о халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК), которые, как считают следователи, не выявили "опасное положение малолетней в семье", и другое — против матери, которая не уделяла ей должного — с точки зрения законодательства — внимания (статья 125 УК).
https://ria.ru/20211019/vologda-1755165190.html
https://ria.ru/20211019/vologda-1755148499.html
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вологодская область
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происшествия, вологда, убийство девятилетней девочки в вологодской области, вологодская область, беломорск, ольга смирнова
11:31 19.10.2021 (обновлено: 12:49 19.10.2021)
 
Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД

Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде состоит на учете в ПНД

© СК РФСотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области. Кадр видео
Сотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области. Кадр видео
© СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"По имеющейся информации, подозреваемая состоит на учете в ПНД", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в момент задержания женщина была пьяна.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова уточнила, что фигурантка дела страдает психическим расстройством. Некоторое время назад ее лишали родительских прав на двух детей.
Поиски пропавшей в Вологде 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
11:31
Стали известны подробности о подозреваемой в убийстве ребенка в Вологде
По данным омбудсмена, семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.
Тело школьницы, пропавшей 16 октября, нашли в квартире подозреваемой два дня спустя. Предполагается, что она встретила ребенка на улице и, войдя в доверие, привела ее к себе домой, убила, после чего скрылась в Карелии.
Впоследствии женщина оказалось в одном из медучреждений Беломорска, как только ее состояние стабилизируется, следователи допросят ее в Вологде.
СК уже возбудил одно дело о халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК), которые, как считают следователи, не выявили "опасное положение малолетней в семье", и другое — против матери, которая не уделяла ей должного — с точки зрения законодательства — внимания (статья 125 УК).
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
10:06
Появилось видео из квартиры родителей девочки, убитой в Вологде
 
ПроисшествияВологдаУбийство девятилетней девочки в Вологодской областиВологодская областьБеломорскОльга Смирнова
 
 
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