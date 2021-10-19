https://ria.ru/20211019/vologda-1755165320.html

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД - РИА Новости, 19.10.2021

Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде состоит на учете в ПНД

Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:31

2021-10-19T11:31

2021-10-19T12:49

происшествия

вологда

убийство девятилетней девочки в вологодской области

вологодская область

беломорск

ольга смирнова

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Задержанная по подозрению в убийстве девятилетней девочки в Вологде состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах."По имеющейся информации, подозреваемая состоит на учете в ПНД", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что в момент задержания женщина была пьяна.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова уточнила, что фигурантка дела страдает психическим расстройством. Некоторое время назад ее лишали родительских прав на двух детей.По данным омбудсмена, семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.Тело школьницы, пропавшей 16 октября, нашли в квартире подозреваемой два дня спустя. Предполагается, что она встретила ребенка на улице и, войдя в доверие, привела ее к себе домой, убила, после чего скрылась в Карелии.Впоследствии женщина оказалось в одном из медучреждений Беломорска, как только ее состояние стабилизируется, следователи допросят ее в Вологде. СК уже возбудил одно дело о халатности должностных лиц (часть 2 статьи 293 УК), которые, как считают следователи, не выявили "опасное положение малолетней в семье", и другое — против матери, которая не уделяла ей должного — с точки зрения законодательства — внимания (статья 125 УК).

https://ria.ru/20211019/vologda-1755165190.html

https://ria.ru/20211019/vologda-1755148499.html

вологда

вологодская область

беломорск

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происшествия, вологда, убийство девятилетней девочки в вологодской области, вологодская область, беломорск, ольга смирнова