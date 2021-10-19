https://ria.ru/20211019/vologda-1755157757.html
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки - РИА Новости, 19.10.2021
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки
Дела о халатности органов системы профилактики и об оставлении матерью ребенка в опасности возбудили после убийства девочки в Вологде, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:58
2021-10-19T10:58
2021-10-19T11:02
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дела о халатности органов системы профилактики и об оставлении матерью ребенка в опасности возбудили после убийства девочки в Вологде, сообщается на сайте СК."Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла", - говорится в сообщении.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки. По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города, привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Подозреваемую в убийстве нашли в Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.
https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755129346.html
вологда
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РИА Новости
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
10:58 19.10.2021 (обновлено: 11:02 19.10.2021)
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки
Дела о халатности и оставлении в опасности возбудили в Вологде после убийства девочки