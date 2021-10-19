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Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки - РИА Новости, 19.10.2021
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки
Дела о халатности органов системы профилактики и об оставлении матерью ребенка в опасности возбудили после убийства девочки в Вологде, сообщается на сайте СК. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:58
2021-10-19T11:02
происшествия
вологда
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дела о халатности органов системы профилактики и об оставлении матерью ребенка в опасности возбудили после убийства девочки в Вологде, сообщается на сайте СК."Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла", - говорится в сообщении.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки. По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города, привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Подозреваемую в убийстве нашли в Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.
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происшествия, вологда, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
10:58 19.10.2021 (обновлено: 11:02 19.10.2021)
 
Два новых дела возбудили в Вологде после убийства девочки

Дела о халатности и оставлении в опасности возбудили в Вологде после убийства девочки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Дела о халатности органов системы профилактики и об оставлении матерью ребенка в опасности возбудили после убийства девочки в Вологде, сообщается на сайте СК.
"Следователями возбуждено также уголовное дело по факту халатных действий должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению следствия, не выявили опасное положение малолетней в семье (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Помимо этого, следствием возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ в отношении матери потерпевшей девочки, которая должного внимания своему ребенку не уделяла", - говорится в сообщении.
Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки. По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города, привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Подозреваемую в убийстве нашли в Карелии. Сейчас она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.
Сотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
02:16
СМИ рассказали о семье убитой в Вологде девочки
 
ПроисшествияВологдаСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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