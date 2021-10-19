https://ria.ru/20211019/vologda-1755148499.html
Отец убитой в Вологде девочки рассказал о трагедии. Видео
Появилось видео из квартиры родителей девочки, убитой в Вологде - РИА Новости, 19.10.2021
Отец убитой в Вологде девочки рассказал о трагедии. Видео
"Известия" опубликовали видео из квартиры родителей девятилетней девочки, которую нашли убитой в Вологде. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:06
2021-10-19T10:06
2021-10-19T12:45
происшествия
вологодская область
вологда
беломорск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео из квартиры родителей девятилетней девочки, которую нашли убитой в Вологде.На кадрах видно, что отец ребенка сидит в подавленном состоянии, опустив голову. По его словам, о произошедшем он узнал после телефонного звонка. Мужчина также заявил, что до этого он ничего не слышал о женщине, подозреваемой в убийстве, и не был знаком с ней.Школьница пропала в субботу утром. Вчера вечером ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. По информации следствия, женщина встретила девочку на улице, привела к себе домой, убила, а после уехала из Вологодской области. Впоследствии ее нашли на территории Карелии, в одной из больниц города Беломорска.Следственный комитет возбудил дело об убийстве, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Свидетелей уже допросили.
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происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
10:06 19.10.2021 (обновлено: 12:45 19.10.2021)
Появилось видео из квартиры родителей девочки, убитой в Вологде
Опубликовано видео из квартиры родителей девятилетней девочки, убитой в Вологде