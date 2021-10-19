https://ria.ru/20211019/vologda-1755148499.html

Отец убитой в Вологде девочки рассказал о трагедии. Видео

Появилось видео из квартиры родителей девочки, убитой в Вологде - РИА Новости, 19.10.2021

Отец убитой в Вологде девочки рассказал о трагедии. Видео

"Известия" опубликовали видео из квартиры родителей девятилетней девочки, которую нашли убитой в Вологде. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:06

2021-10-19T10:06

2021-10-19T12:45

происшествия

вологодская область

вологда

беломорск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео из квартиры родителей девятилетней девочки, которую нашли убитой в Вологде.На кадрах видно, что отец ребенка сидит в подавленном состоянии, опустив голову. По его словам, о произошедшем он узнал после телефонного звонка. Мужчина также заявил, что до этого он ничего не слышал о женщине, подозреваемой в убийстве, и не был знаком с ней.Школьница пропала в субботу утром. Вчера вечером ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. По информации следствия, женщина встретила девочку на улице, привела к себе домой, убила, а после уехала из Вологодской области. Впоследствии ее нашли на территории Карелии, в одной из больниц города Беломорска.Следственный комитет возбудил дело об убийстве, председатель ведомства Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль. Свидетелей уже допросили.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html

вологодская область

вологда

беломорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области