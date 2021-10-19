https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html

Предполагаемая убийца девочки в Вологде гонялась за другими детьми

Жители Вологды рассказали о подозреваемой в убийстве девочки - РИА Новости, 19.10.2021

Предполагаемая убийца девочки в Вологде гонялась за другими детьми

Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде страдала от психического расстройства и ранее была лишена родительских прав, об этом сообщила одна из... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T01:06

2021-10-19T01:06

2021-10-19T07:21

происшествия

вологда

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде страдала от психического расстройства и ранее была лишена родительских прав, об этом сообщила одна из жительниц города в группе "Подскажите Вологда" во "ВКонтакте".По ее словам, предполагаемая преступница следила за чужими детьми с тех пор, как ее лишили родительских прав. Как пишет местное издание NewsVO, предполагаемая злоумышленница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Другая жительница Вологды Виктория рассказала телеканалу РЕН ТВ, что подозреваемая следила и за ее дочерью. "Моя дочь увидела фотографии в интернете и сказала мне, что эта женщина подходила к ней. То есть она у нас тут ходила, по всем районам штурмовала", – сообщила она.Женщина добавила, что подозреваемая расспрашивала ее дочь, в каком классе она учится, однако девочка отказалась отвечать и пошла дальше. "Мужчина из соседнего дома рядом стоял, и моя дочь с ним дошла до дома. Это и сберегло ее", – добавила Виктория.Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили вчера вечером во время обыска в квартире предполагаемой злоумышленницы. Подозреваемую 1981 года рождения обнаружили на территории Карелии, она находится в одной из больниц города Беломорска. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.

вологда

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области