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Предполагаемая убийца девочки в Вологде гонялась за другими детьми
Жители Вологды рассказали о подозреваемой в убийстве девочки - РИА Новости, 19.10.2021
Предполагаемая убийца девочки в Вологде гонялась за другими детьми
Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде страдала от психического расстройства и ранее была лишена родительских прав, об этом сообщила одна из... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:06
2021-10-19T07:21
происшествия
вологда
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде страдала от психического расстройства и ранее была лишена родительских прав, об этом сообщила одна из жительниц города в группе "Подскажите Вологда" во "ВКонтакте".По ее словам, предполагаемая преступница следила за чужими детьми с тех пор, как ее лишили родительских прав. Как пишет местное издание NewsVO, предполагаемая злоумышленница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Другая жительница Вологды Виктория рассказала телеканалу РЕН ТВ, что подозреваемая следила и за ее дочерью. "Моя дочь увидела фотографии в интернете и сказала мне, что эта женщина подходила к ней. То есть она у нас тут ходила, по всем районам штурмовала", – сообщила она.Женщина добавила, что подозреваемая расспрашивала ее дочь, в каком классе она учится, однако девочка отказалась отвечать и пошла дальше. "Мужчина из соседнего дома рядом стоял, и моя дочь с ним дошла до дома. Это и сберегло ее", – добавила Виктория.Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили вчера вечером во время обыска в квартире предполагаемой злоумышленницы. Подозреваемую 1981 года рождения обнаружили на территории Карелии, она находится в одной из больниц города Беломорска. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.
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происшествия, вологда, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
01:06 19.10.2021 (обновлено: 07:21 19.10.2021)
 
Жители Вологды рассказали о подозреваемой в убийстве девочки

У подозреваемой в убийстве девочки в Вологде могли быть проблемы с психикой

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Подозреваемая в убийстве девятилетней девочки в Вологде страдала от психического расстройства и ранее была лишена родительских прав, об этом сообщила одна из жительниц города в группе "Подскажите Вологда" во "ВКонтакте".
По ее словам, предполагаемая преступница следила за чужими детьми с тех пор, как ее лишили родительских прав.
"Наши старшие дети учились в одном классе. Эта женщина больна на голову, у нее есть справка. Она хотела на прошлой неделе увести моих детей из садика, заявление в полицию уже написано", - заявила она.
Как пишет местное издание NewsVO, предполагаемая злоумышленница состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
Другая жительница Вологды Виктория рассказала телеканалу РЕН ТВ, что подозреваемая следила и за ее дочерью. "Моя дочь увидела фотографии в интернете и сказала мне, что эта женщина подходила к ней. То есть она у нас тут ходила, по всем районам штурмовала", – сообщила она.
Женщина добавила, что подозреваемая расспрашивала ее дочь, в каком классе она учится, однако девочка отказалась отвечать и пошла дальше. "Мужчина из соседнего дома рядом стоял, и моя дочь с ним дошла до дома. Это и сберегло ее", – добавила Виктория.
Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили вчера вечером во время обыска в квартире предполагаемой злоумышленницы. Подозреваемую 1981 года рождения обнаружили на территории Карелии, она находится в одной из больниц города Беломорска. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование дела на личный контроль.
 
ПроисшествияВологдаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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