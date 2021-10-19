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Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм
Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм - РИА Новости, 19.10.2021
Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм
Волк, который бегал на детской площадке в Уфе, умер от полученных при отлове травм, сообщили РИА Новости в Минприроды Башкирии. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:35
2021-10-19T19:35
2021-10-19T20:42
происшествия
животные
природа
иглинский район
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
республика башкортостан
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УФА, 19 окт — РИА Новости. Волк, который бегал на детской площадке в Уфе, умер от полученных при отлове травм, сообщили РИА Новости в Минприроды Башкирии.Во вторник в ГУ МЧС по республике информировали, что спасатели с ветеринарами выехали ловить животное, которое заметили очевидцы. Региональное министерство сообщало, что волка отловили и планируют отвезти в ближайший лес в Иглинском районе."Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королева. Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара", — рассказали агентству в Министерстве природопользования Башкирии.В ведомстве отметили, что врачи и работники МЧС провели реанимационные действия, но волк умер.
https://ria.ru/20210803/bastrykin-1744229523.html
иглинский район
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происшествия, животные, природа, иглинский район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика башкортостан, россия
19:35 19.10.2021 (обновлено: 20:42 19.10.2021)
Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм
Волк, который бегал на детской площадке в Уфе, умер от полученных при отлове травм