https://ria.ru/20211019/volk-1755279928.html

Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм

Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм - РИА Новости, 19.10.2021

Бегавший по Уфе волк умер от полученных при отлове травм

Волк, который бегал на детской площадке в Уфе, умер от полученных при отлове травм, сообщили РИА Новости в Минприроды Башкирии. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:35

2021-10-19T19:35

2021-10-19T20:42

происшествия

животные

природа

иглинский район

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

республика башкортостан

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УФА, 19 окт — РИА Новости. Волк, который бегал на детской площадке в Уфе, умер от полученных при отлове травм, сообщили РИА Новости в Минприроды Башкирии.Во вторник в ГУ МЧС по республике информировали, что спасатели с ветеринарами выехали ловить животное, которое заметили очевидцы. Региональное министерство сообщало, что волка отловили и планируют отвезти в ближайший лес в Иглинском районе."Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королева. Отлов велся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара", — рассказали агентству в Министерстве природопользования Башкирии.В ведомстве отметили, что врачи и работники МЧС провели реанимационные действия, но волк умер.

https://ria.ru/20210803/bastrykin-1744229523.html

иглинский район

уфа

республика башкортостан

россия

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2021

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происшествия, животные, природа, иглинский район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), республика башкортостан, россия