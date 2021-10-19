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В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке
В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке - РИА Новости, 19.10.2021
В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке
Спасатели и специалисты Минприроды Башкирии отловили волка, который бегал на детской площадке в Уфе, животное отвезут в ближайший лес, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:25
2021-10-19T18:25
2021-10-19T18:25
происшествия
животные
природа
иглинский район
уфа
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 19 окт - РИА Новости. Спасатели и специалисты Минприроды Башкирии отловили волка, который бегал на детской площадке в Уфе, животное отвезут в ближайший лес, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования и экологии региона.Во вторник в ГУМЧС по Башкирии информировали, что спасатели с ветеринарами выехали ловить бегающего на детской площадке в Уфе волка, которого заметили очевидцы."Волк только что отловлен сотрудником Минэкологии республики совместно со спасателями МЧС в микрорайоне Сипайлово Уфы. Хищника вывезут в Иглинский район и выпустят в среду обитания в лес", - заявили РИА Новости в Минприроды республики.
иглинский район
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происшествия, животные, природа, иглинский район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия
В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке
Волка, бегавшего на детской площадке в Уфе, поймали и отправят в лес