https://ria.ru/20211019/volk-1755268475.html

В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке

В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке - РИА Новости, 19.10.2021

В Уфе поймали волка, бегавшего на детской площадке

Спасатели и специалисты Минприроды Башкирии отловили волка, который бегал на детской площадке в Уфе, животное отвезут в ближайший лес, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:25

2021-10-19T18:25

2021-10-19T18:25

происшествия

животные

природа

иглинский район

уфа

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика башкортостан

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741350798_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3f6a118c014e785dc52747a08116d1a.jpg

УФА, 19 окт - РИА Новости. Спасатели и специалисты Минприроды Башкирии отловили волка, который бегал на детской площадке в Уфе, животное отвезут в ближайший лес, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства природопользования и экологии региона.Во вторник в ГУМЧС по Башкирии информировали, что спасатели с ветеринарами выехали ловить бегающего на детской площадке в Уфе волка, которого заметили очевидцы."Волк только что отловлен сотрудником Минэкологии республики совместно со спасателями МЧС в микрорайоне Сипайлово Уфы. Хищника вывезут в Иглинский район и выпустят в среду обитания в лес", - заявили РИА Новости в Минприроды республики.

иглинский район

уфа

республика башкортостан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, животные, природа, иглинский район, уфа, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия