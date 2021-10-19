https://ria.ru/20211019/vodoochistka-1755257166.html

В Ленобласти за четыре года установят более ста станций водоочистки

В Ленобласти за четыре года установят более ста станций водоочистки - РИА Новости, 19.10.2021

В Ленобласти за четыре года установят более ста станций водоочистки

В Ленинградской области в ближайшие четыре года планируется установить 108 станций водоочистки и 31 — по очистке сточных вод, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:32

2021-10-19T17:32

2021-10-19T17:32

ленинградская область

выборгский район

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. В Ленинградской области в ближайшие четыре года планируется установить 108 станций водоочистки и 31 — по очистке сточных вод, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.Во вторник, был открыт очередной модуль в Выборгском районе Ленобласти на станции очистки сточных вод в Гончарово. Новая станция выйдет на проектные показатели работы в течение этого года. На сегодняшний день на объекте завершены строительно-монтажные работы. Специалисты Леноблводоканала приступили к пусконаладочным работам. Наращивается биологическая очистка, а на 20 октября в плане ― запуск блока мембранной доочистки. Производительность станции составит 300 кубометров в сутки."В Ленинградской области за год уже установлено более 20 новых модульных станций для очистки питьевой воды. Они хорошо себя зарекомендовали. Главное преимущество использования модульного оборудования в том, что в более короткие сроки, по сравнению с реконструкцией и строительством станционарных очистных сооружений, позволяет приступить к очистки воды до требуемых норм. Кроме того, станция работает полностью в автоматическом режиме и рассчитана на эксплуатацию в течение минимум 30 лет", ― отметил глава региона.Параллельно в Ленинградской области ведется пусконаладка станций очистки сточных вод в поселке Мичуринское, Громово и Пехенец., добавили в пресс-службе областной администрации.

https://ria.ru/20211013/lenoblast-1754363142.html

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выборгский район, александр дрозденко