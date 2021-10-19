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Турция обвинила послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела
Турция обвинила послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела - РИА Новости, 19.10.2021
Турция обвинила послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела
Вице-президент Турции Фуат Октай выступил с обвинением во вмешательстве в судебные дела в адрес послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T09:21
2021-10-19T09:21
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АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай выступил с обвинением во вмешательстве в судебные дела в адрес послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу.Ранее посольства десяти стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, после чего, как сообщило агентство Anadolu, МИД Турции вызвал послов этих стран."Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, в которой они работают, а также к независимости суда, превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция - полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах", - написал Октай в Twitter.Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
https://ria.ru/20211007/turtsiya-1753600275.html
https://ria.ru/20211013/siriya-1754352549.html
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в мире, сша, норвегия, финляндия, канада, германия, франция, мид турции
09:21 19.10.2021
 
Турция обвинила послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела

Вице-президент Турции Октай обвинил послов десяти стран во вмешательстве в судебные дела

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алена Палажченко
Читать ria.ru в
АНКАРА, 19 окт - РИА Новости. Вице-президент Турции Фуат Октай выступил с обвинением во вмешательстве в судебные дела в адрес послов десяти стран, призвавших освободить правозащитника Османа Кавалу.
Ранее посольства десяти стран – Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США – выступили с призывом к Турции освободить Кавалу, после чего, как сообщило агентство Anadolu, МИД Турции вызвал послов этих стран.
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"Послы некоторых стран, которые должны были проявить уважение к независимости страны, в которой они работают, а также к независимости суда, превысили свои полномочия и призвали к политическому вмешательству в судебные дела. Суды в Турции независимы, а Турция - полностью независимая страна. Те, кто желает вмешаться в судебный процесс, могут продолжать исполнять такие желания в своих странах", - написал Октай в Twitter.
Осман Кавала – известный турецкий правозащитник, основатель культурного фонда Anadolu Kültür AŞ, который, в частности, поддерживает проекты этнических и религиозных меньшинств, часто имеющие международную направленность, в том числе примирение между турецким и армянским населением и мирное решение курдского вопроса.
В феврале 2020 года турецкий суд оправдал Кавалу по обвинению в причастности к попытке свержения правительства по делу о протестах в стамбульском парке Гези в 2013 году, однако в тот же день прокуратура Стамбула выдала новый ордер на его арест. Кавале были предъявлены новые обвинения, на этот раз в участии в попытке госпереворота в Турции в июле 2016 года.
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