https://ria.ru/20211019/vaktsiny-1755184023.html
Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России
Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021
Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России
Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:02
2021-10-19T13:02
2021-10-19T13:07
россия
распространение коронавируса
вакцинация
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать российские препараты, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате”, - сказал Песков.Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании.“Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок”, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
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13:02 19.10.2021 (обновлено: 13:07 19.10.2021)
Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России
Песков: признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате