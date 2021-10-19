https://ria.ru/20211019/vaktsiny-1755184023.html

Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России

Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021

Песков допустил признание иностранных вакцин от COVID-19 в России

Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:02

2021-10-19T13:02

2021-10-19T13:07

россия

распространение коронавируса

вакцинация

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия готова допустить на свой рынок иностранные вакцины от коронавируса, только в том случае, если другие государства будут в обоюдном порядке признавать российские препараты, сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.“Такие действия возможны только в общем формате, в обоюдном формате”, - сказал Песков.Он отметил, что отсутствие иностранных вакцин в России не отражается на темпах прививочной кампании.“Вакцинофобия, которая есть у некоторых граждан, абсолютно не связана с марками прививок”, - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

https://ria.ru/20211008/priznanie-1753679307.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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