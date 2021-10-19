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Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной
Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной - РИА Новости, 19.10.2021
Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной
Все сотрудники посольства Кении в Москве привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", она очень эффективна, заявил кенийский посол в РФ Бенсон... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:59
2021-10-19T17:05
кения
москва
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
бенсон огуту
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ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Все сотрудники посольства Кении в Москве привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", она очень эффективна, заявил кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.Огуту находится в Волгограде с визитом. Он впервые посетил регион."Я хочу заметить, что все работники посольства кенийского и другие дипломаты были вакцинированы российской вакциной "Спутник V". Это очень эффективная вакцина. Я очень рад, потому что я это на себе почувствовал", - сказал посол журналистам."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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кения, москва, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", бенсон огуту
16:59 19.10.2021 (обновлено: 17:05 19.10.2021)
 
Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной

Посол Кении Огуту: все в представительстве привились "Спутником V", вакцина эффективна

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак" (Спутник V)
Медицинский работник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Все сотрудники посольства Кении в Москве привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", она очень эффективна, заявил кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.
Огуту находится в Волгограде с визитом. Он впервые посетил регион.
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"Я хочу заметить, что все работники посольства кенийского и другие дипломаты были вакцинированы российской вакциной "Спутник V". Это очень эффективная вакцина. Я очень рад, потому что я это на себе почувствовал", - сказал посол журналистам.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
КенияМоскваРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Бенсон Огуту
 
 
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