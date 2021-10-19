https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755247338.html

Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной

Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной - РИА Новости, 19.10.2021

Посол Кении в России назвал "Спутник V" очень эффективной вакциной

Все сотрудники посольства Кении в Москве привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", она очень эффективна, заявил кенийский посол в РФ Бенсон... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:59

2021-10-19T16:59

2021-10-19T17:05

кения

москва

россия

коронавирус covid-19

вакцина "спутник v"

бенсон огуту

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ВОЛГОГРАД, 19 окт - РИА Новости. Все сотрудники посольства Кении в Москве привились от коронавируса российской вакциной "Спутник V", она очень эффективна, заявил кенийский посол в РФ Бенсон Огуту.Огуту находится в Волгограде с визитом. Он впервые посетил регион."Я хочу заметить, что все работники посольства кенийского и другие дипломаты были вакцинированы российской вакциной "Спутник V". Это очень эффективная вакцина. Я очень рад, потому что я это на себе почувствовал", - сказал посол журналистам."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20211015/sputnik-v-1754670157.html

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кения, москва, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", бенсон огуту