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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755186710.html
Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний
Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний - РИА Новости, 19.10.2021
Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний
Детей необходимо начать прививать от коронавируса сразу после завершения испытаний вакцины, а также после прививки от гриппа, считает экс-глава... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:12
2021-10-19T13:12
распространение коронавируса
общество
геннадий онищенко
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Детей необходимо начать прививать от коронавируса сразу после завершения испытаний вакцины, а также после прививки от гриппа, считает экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко."Нам нужно провести две кампании - против гриппа и (коронавируса). Все дети, которые учатся в школах, и те, которые ходят в садики, должны быть привиты от гриппа… Поэтому надо сегодня так. Сегодня проходят испытания гамалеевской вакцины. И я верю этой вакцине, она эффективна и на взрослых, и на детях… они отличаются тем, что там меньше антигена. И сейчас завершаются испытания, и нам надо привить детей. Коронавирус начал со взрослого населения, но он постепенно заходит на среднее поколение и на детей", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Так, бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что детей необходимо прививать от коронавируса через месяц после прививки от гриппа."Конечно, если Минздрав даст все разрешительные документы (на вакцинацию детей от коронавируса), потому что это очень ответственная миссия, и та регистрация, которая сегодня идёт, она должна пройти все этапы", - добавил Онищенко.
https://ria.ru/20211018/koronavirus-1755019625.html
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общество, геннадий онищенко, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
13:12 19.10.2021
 
Онищенко призвал привить детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний

Онищенко призвал начать прививать детей от COVID-19 сразу по окончании испытаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко выступает на пленарном заседании Госдумы - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Детей необходимо начать прививать от коронавируса сразу после завершения испытаний вакцины, а также после прививки от гриппа, считает экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.
"Нам нужно провести две кампании - против гриппа и (коронавируса). Все дети, которые учатся в школах, и те, которые ходят в садики, должны быть привиты от гриппа… Поэтому надо сегодня так. Сегодня проходят испытания гамалеевской вакцины. И я верю этой вакцине, она эффективна и на взрослых, и на детях… они отличаются тем, что там меньше антигена. И сейчас завершаются испытания, и нам надо привить детей. Коронавирус начал со взрослого населения, но он постепенно заходит на среднее поколение и на детей", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Так, бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что детей необходимо прививать от коронавируса через месяц после прививки от гриппа.
"Конечно, если Минздрав даст все разрешительные документы (на вакцинацию детей от коронавируса), потому что это очень ответственная миссия, и та регистрация, которая сегодня идёт, она должна пройти все этапы", - добавил Онищенко.
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Распространение коронавирусаОбществоГеннадий ОнищенкоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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