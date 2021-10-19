https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755180279.html

В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря

В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря - РИА Новости, 19.10.2021

В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря

Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря - вторую, обязательная... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:43

2021-10-19T12:43

2021-10-19T12:43

распространение коронавируса

общество

амурская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря - вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.Как уточняет ведомство, в регионе не достигнут уровень популяционного иммунитета среди тех, кто должен обязательно сделать прививку, к ним относятся работники сферы услуг, медики и педагоги, студенты старше 18 лет, все, кто старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти в Амурской области и подведомственным им организаций."В срок до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.Министерству здравоохранения региона, согласно документу, нужно "обеспечить на всех административных территориях Амурской области охват вакцинацией не менее 80% от численности населения".

https://ria.ru/20210621/vaktsinatsiya-1737885023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19