В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
Подлежащие вакцинации в Амурской области должны полностью привиться до 15 декабря
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета
БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря - вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.
Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
Как уточняет ведомство, в регионе не достигнут уровень популяционного иммунитета среди тех, кто должен обязательно сделать прививку, к ним относятся работники сферы услуг, медики и педагоги, студенты старше 18 лет, все, кто старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти в Амурской области и подведомственным им организаций.
"В срок до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.
Министерству здравоохранения региона, согласно документу, нужно "обеспечить на всех административных территориях Амурской области охват вакцинацией не менее 80% от численности населения".
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