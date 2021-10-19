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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/vaktsinatsiya-1755180279.html
В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря - РИА Новости, 19.10.2021
В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря - вторую, обязательная... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:43
2021-10-19T12:43
распространение коронавируса
общество
амурская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря - вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.Как уточняет ведомство, в регионе не достигнут уровень популяционного иммунитета среди тех, кто должен обязательно сделать прививку, к ним относятся работники сферы услуг, медики и педагоги, студенты старше 18 лет, все, кто старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти в Амурской области и подведомственным им организаций."В срок до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.Министерству здравоохранения региона, согласно документу, нужно "обеспечить на всех административных территориях Амурской области охват вакцинацией не менее 80% от численности населения".
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общество, амурская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:43 19.10.2021
 
В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря

Подлежащие вакцинации в Амурской области должны полностью привиться до 15 декабря

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета
Вакцинация студентов и преподавателей Уральского государственного лесотехнического университета - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт - РИА Новости. Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря - вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других, постановление опубликовал Роспотребнадзор.
Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
21 июня, 12:49Инфографика
В каких регионах России введена обязательная вакцинация и QR-коды
Как уточняет ведомство, в регионе не достигнут уровень популяционного иммунитета среди тех, кто должен обязательно сделать прививку, к ним относятся работники сферы услуг, медики и педагоги, студенты старше 18 лет, все, кто старше 60 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Также обязательная вакцинация касается работающих вахтовым методом, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти в Амурской области и подведомственным им организаций.
"В срок до 15 ноября организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15 декабря – вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников", - говорится в постановлении.
Министерству здравоохранения региона, согласно документу, нужно "обеспечить на всех административных территориях Амурской области охват вакцинацией не менее 80% от численности населения".
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11 октября, 12:50Распространение коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоАмурская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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