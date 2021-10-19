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В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.10.2021
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
Россия обновила максимум по летальности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:33
2021-10-19T11:33
2021-10-19T12:20
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краснодарский край
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки подтверждено 1015 смертей", — говорится в сообщении. В частности, в Москве за последние 24 часа умерли 73 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге — 68, Краснодарском крае — 40.До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию скончались 225 325 человек.Инфицированных стало на 33 740 больше, накануне было 34 325. В первой тройке Москва (5700, днем ранее 6823), Санкт-Петербург (3220), Подмосковье (2955). В конце списка — Ненецкий округ (14), Магаданская область (18) и Чукотка (18). Выписались 23 426 человек, с начала эпидемии — 7 040 481.В мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:33 19.10.2021 (обновлено: 12:20 19.10.2021)
В России зафиксировали новый антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
В России за сутки от коронавируса умерли 1015 человек
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по летальности от коронавируса, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки подтверждено 1015 смертей", — говорится в сообщении.
В частности, в Москве
за последние 24 часа умерли 73 пациента с COVID-19, в Санкт-Петербурге
— 68, Краснодарском крае
— 40.
До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию скончались 225 325 человек.
Инфицированных стало на 33 740 больше, накануне было 34 325. В первой тройке Москва (5700, днем ранее 6823), Санкт-Петербург (3220), Подмосковье (2955). В конце списка — Ненецкий округ (14), Магаданская область (18) и Чукотка (18). Выписались 23 426 человек, с начала эпидемии — 7 040 481.
В мире, по последним данным ВОЗ
, насчитывается 240,6 миллиона зараженных, свыше 4,8 миллиона спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко
, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ
заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.