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В Раде заявили, что Украина вплотную подошла к развалу
В Раде заявили, что Украина вплотную подошла к развалу - РИА Новости, 19.10.2021
В Раде заявили, что Украина вплотную подошла к развалу
Украина может перестать существовать в нынешних границах, если действующая власть удержится еще какое-то время, считает депутат Верховной рады от фракции "Слуга РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:37
2021-10-19T16:37
2021-10-19T16:37
в мире
украина
верховная рада украины
ренат кузьмин
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Украина может перестать существовать в нынешних границах, если действующая власть удержится еще какое-то время, считает депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Ренат Кузьмин."Мы сегодня наблюдаем завершение процесса узурпации власти в стране, разрушение основ украинской государственности и разграбление украинских национальных богатств. Я боюсь того, что Украины в тех границах, в которых мы живем сегодня, может и не быть, если эта власть удержится еще какое-то время. Это же очевидно для всех. С действующей властью Украина уже вплотную подошла к развалу государства", - написал он во вторник в своем Telegram-канале.По словам депутата, сегодня происходит "умышленное уничтожение государства". Эти люди, которые сегодня его рвут на части, они знают, что делают, они выполняют преступный план по уничтожению нашей с вами родины. Делают они это все под красивыми лозунгами – демократия, свобода, стремление в НАТО. А на самом деле, они просто разрушают, то, что строили наши с вами деды, прадеды, отцы", - добавил он.
https://ria.ru/20211014/krizis-1754488337.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, ренат кузьмин, оппозиционная платформа - за жизнь
В Раде заявили, что Украина вплотную подошла к развалу
Депутат Рады Кузьмин: Украина при нынешней власти может прекратить существование