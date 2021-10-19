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На Украине открыли виртуальный музей "российской агрессии"
На Украине открыли виртуальный музей "российской агрессии" - РИА Новости, 19.10.2021
На Украине открыли виртуальный музей "российской агрессии"
Виртуальный музей российской агрессии появился на Украине, он показывает "факты" нарушений Россией территориальной целостности страны и призван защищать ее на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:33
2021-10-19T15:33
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Виртуальный музей российской агрессии появился на Украине, он показывает "факты" нарушений Россией территориальной целостности страны и призван защищать ее на фронте "фальсификаций и фейков", сообщил во вторник украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко."Наконец-то в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - написал Ткаченко на своей странице в Facebook.По его словам, в музее представлены "документальные факты", фото- и видеодоказательства, публикации независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела. Он отметил, что информация с ресурса будет полезна и для иностранных журналистов, для этого доступна англоязычная версия."Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков. Экспозиция о преступлениях в Крыму - только начало. Далее в планах - кейсы об оккупации Донбасса… Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - добавил министр.Он сообщил, что такие проекты являются частью реализации стратегии информационной безопасности.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211016/ukraina-1754861036.html
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в мире, украина, киев, оон, севастополь, владимир путин, facebook, россия
15:33 19.10.2021
 
На Украине открыли виртуальный музей "российской агрессии"

Министр культуры Украины сообщил об открытии виртуального музея "российской агрессии"

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Виртуальный музей российской агрессии появился на Украине, он показывает "факты" нарушений Россией территориальной целостности страны и призван защищать ее на фронте "фальсификаций и фейков", сообщил во вторник украинский министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Наконец-то в Украине появился Виртуальный музей российской агрессии, который мы только что представили. Этот проект собирает и наглядно иллюстрирует факты нарушений Россией территориальной целостности нашего государства. Подробно знакомит с 20 кейсами, связанными с оккупацией Крыма", - написал Ткаченко на своей странице в Facebook.
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По его словам, в музее представлены "документальные факты", фото- и видеодоказательства, публикации независимых медиа, устные свидетельства, личные и судебные дела. Он отметил, что информация с ресурса будет полезна и для иностранных журналистов, для этого доступна англоязычная версия.
"Нам нужно виртуально защищать себя, потому что война идет на разных фронтах, в том числе, на фронте фальсификаций и фейков. Экспозиция о преступлениях в Крыму - только начало. Далее в планах - кейсы об оккупации Донбасса… Фактически, Виртуальный музей российской агрессии упростит работу в части доказательной базы по аннексии Крыма", - добавил министр.
Он сообщил, что такие проекты являются частью реализации стратегии информационной безопасности.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе и с Крымом, который вошел в состав РФ в результате референдума. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Ряд стран по-прежнему считает Крым украинской, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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