https://ria.ru/20211019/ukraina-1755217802.html
Украину объявили помойной ямой без будущего
Украину сравнили с "помойной ямой" - РИА Новости, 19.10.2021
Украину объявили помойной ямой без будущего
Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:02
2021-10-19T15:02
2021-10-19T17:15
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
александр колтунович
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском.Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с "Досье Пандоры", в котором среди прочих фигурирует Зеленский."Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую", — заявил депутат.Он добавил, что президент "не воспринимает критики и альтернативного курса страны", из-за чего у Украины нет будущего.Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к "худшему". По его словам, экономика страны работает "в минус", а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.Украинские политики не раз обращали внимание на плачевное состояние экономики. В частности, глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. В этом году в очередной раз повысили тарифы ЖКХ, запасов газа в хранилищах не хватает. Ухудшает положение дел коррупция, рост теневого сектора, разрыв экономических отношений с Россией и политика в отношении Донбасса.
https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр колтунович
15:02 19.10.2021 (обновлено: 17:15 19.10.2021)
Украину сравнили с "помойной ямой"
Депутат Рады Колтунович: Украина напоминает помойную яму
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Депутат Верховной рады Александр Колтунович
раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском
.
Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с "Досье Пандоры", в котором среди прочих фигурирует Зеленский.
"Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую", — заявил депутат.
Он добавил, что президент "не воспринимает критики и альтернативного курса страны", из-за чего у Украины нет будущего.
Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к "худшему". По его словам, экономика страны работает "в минус", а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.
Украинские политики не раз обращали внимание на плачевное состояние экономики. В частности, глава оппозиционной партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
заявила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. В этом году в очередной раз повысили тарифы ЖКХ, запасов газа в хранилищах не хватает. Ухудшает положение дел коррупция, рост теневого сектора, разрыв экономических отношений с Россией и политика в отношении Донбасса.