https://ria.ru/20211019/ukraina-1755217802.html

Украину объявили помойной ямой без будущего

Украину сравнили с "помойной ямой" - РИА Новости, 19.10.2021

Украину объявили помойной ямой без будущего

Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:02

2021-10-19T15:02

2021-10-19T17:15

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

александр колтунович

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Колтунович раскритиковал состояние украинской экономики при президенте Владимире Зеленском.Выступая на пленарном заседании, он обвинил киевские власти в ухудшении качества жизни населения, провале евроинтеграции, неспособности справиться с пандемией коронавируса и коррупции. Колтунович также припомнил недавний скандал, связанный с "Досье Пандоры", в котором среди прочих фигурирует Зеленский."Это все — Украина Зеленского, страна, которая практически непригодна для проживания. Страна, которая скорее напоминает помойную яму — коррумпированную, сырьевую, экономически отсталую", — заявил депутат.Он добавил, что президент "не воспринимает критики и альтернативного курса страны", из-за чего у Украины нет будущего.Ранее политолог Андрей Ермолаев призвал украинских пенсионеров готовиться к "худшему". По его словам, экономика страны работает "в минус", а наполнением Пенсионного фонда никто заниматься не хочет.Украинские политики не раз обращали внимание на плачевное состояние экономики. В частности, глава оппозиционной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в стране разворачивается полномасштабный энергетический кризис. В этом году в очередной раз повысили тарифы ЖКХ, запасов газа в хранилищах не хватает. Ухудшает положение дел коррупция, рост теневого сектора, разрыв экономических отношений с Россией и политика в отношении Донбасса.

https://ria.ru/20210824/ekonomika-1747019892.html

https://ria.ru/20211013/problema-1754304830.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины, александр колтунович