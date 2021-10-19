14:21 19.10.2021 (обновлено: 14:24 19.10.2021)
Киев рассказал о перспективах оборонного сотрудничества с США
Минобороны Украины: мы договорились о реализации соглашения об оборонном партнерстве
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкТрап с причала Одессы на эсминец ВМС США "Росс", участвующий в первом этапе морской фазы военных учений "Sea Breeze-2021"
КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Украина и США договорились создать дорожную карту по оборонному партнерству между странами, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.
Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, также он собирается заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.
"В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили порядок практической реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы нашего сотрудничества. Мы договорились разработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о стратегических основах оборонного партнерства", - сказал Таран на брифинге по итогам встречи с главой Пентагона в Киеве.
Также по его словам, были рассмотрены фундаментальные проекты по развитию возможностей вооруженных сил Украины. В свою очередь Остин заявил, что стратегическое партнерство между странами будет укрепляться и далее.
"Сегодня у нас были плодотворные переговоры по нашему рамочному соглашению, которое мы подписали в Вашингтоне в августе. Это соглашение даёт нам стратегические основы оборонного партнёрства и мы намерены укреплять наше стратегическое партнерство", - сказал Остин.
Он также добавил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США является непоколебимой. Остин также призвал РФ прекратить войну в Донбассе и дестабилизацию ситуации в Черном море и вблизи границы Украины, а также прекратить кибератаки против США и союзников.
Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.