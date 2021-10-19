https://ria.ru/20211019/ukraina-1755206311.html

Киев рассказал о перспективах оборонного сотрудничества с США

Киев рассказал о перспективах оборонного сотрудничества с США - РИА Новости, 19.10.2021

Киев рассказал о перспективах оборонного сотрудничества с США

Украина и США договорились создать дорожную карту по оборонному партнерству между странами, заявил министр обороны Украины Андрей Таран. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:21

2021-10-19T14:21

2021-10-19T14:24

в мире

украина

нато

министерство обороны сша

ллойд остин

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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Украина и США договорились создать дорожную карту по оборонному партнерству между странами, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства Ллойд Остин в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, также он собирается заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты."В ходе сегодняшних переговоров мы обсудили порядок практической реализации достигнутых договоренностей, а также перспективы нашего сотрудничества. Мы договорились разработать дорожную карту реализации положений подписанного в Вашингтоне рамочного соглашения о стратегических основах оборонного партнерства", - сказал Таран на брифинге по итогам встречи с главой Пентагона в Киеве.Также по его словам, были рассмотрены фундаментальные проекты по развитию возможностей вооруженных сил Украины. В свою очередь Остин заявил, что стратегическое партнерство между странами будет укрепляться и далее."Сегодня у нас были плодотворные переговоры по нашему рамочному соглашению, которое мы подписали в Вашингтоне в августе. Это соглашение даёт нам стратегические основы оборонного партнёрства и мы намерены укреплять наше стратегическое партнерство", - сказал Остин.Он также добавил, что поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США является непоколебимой. Остин также призвал РФ прекратить войну в Донбассе и дестабилизацию ситуации в Черном море и вблизи границы Украины, а также прекратить кибератаки против США и союзников.Украина и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

https://ria.ru/20211019/pentagon-1755193252.html

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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, ллойд остин