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Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями
Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями - РИА Новости, 19.10.2021
Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил, что из РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:57
2021-10-19T14:12
киев
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил, что из Киева льется "поток сознания", власти там "фантазируют повсеместно и ежедневно"."Что касается высказываний президента Зеленского - много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский. Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", - сказал Лавров журналистам в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - добавил Лавров.
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киев, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
13:57 19.10.2021 (обновлено: 14:12 19.10.2021)
 
Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями

Лавров: в Киеве звучат различные заявления насчет встречи с Путиным, там фантазируют

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил, что из Киева льется "поток сознания", власти там "фантазируют повсеместно и ежедневно".
"Что касается высказываний президента Зеленского - много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский. Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", - сказал Лавров журналистам в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - добавил Лавров.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
Вчера, 08:00
Зеленский потерял надежду встретиться с Путиным
 
КиевВ миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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