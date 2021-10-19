https://ria.ru/20211019/ukraina-1755199854.html

Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями

Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями - РИА Новости, 19.10.2021

Лавров назвал заявления Украины о желании встретиться с Путиным фантазиями

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил, что из РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:57

2021-10-19T13:57

2021-10-19T14:12

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в мире

украина

владимир путин

владимир зеленский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о возможной встрече с лидером РФ Владимиром Путиным, заявил, что из Киева льется "поток сознания", власти там "фантазируют повсеместно и ежедневно"."Что касается высказываний президента Зеленского - много было высказываний относительно этих встреч. И говорил руководитель его офиса и советник какой-то, я уж не помню его фамилию, и сам президент Зеленский. Недавно кто-то из офиса Зеленского сказал, что Путин-то готов, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи может быть неожиданным. Это поток сознания, и я даже не буду это комментировать", - сказал Лавров журналистам в кулуарах заседания международного дискуссионного клуба "Валдай"."Если реагировать на все публичные заявления из Киева по поводу возможных контактов на том или ином уровне и по поводу вообще всего, что происходит на Донбассе и вокруг Украины, ну, наверное, не хватит даже выдумки, чтобы все это охватить. Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20211019/zelenskiy-1755088818.html

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киев, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия