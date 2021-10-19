https://ria.ru/20211019/ukraina-1755183547.html

В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра

В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра - РИА Новости, 19.10.2021

В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра

Депутатская группа "За будущее" в Верховной раде Украины предлагает проводить обязательный психиатрический осмотр всех кандидатов на выборные должности и... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:58

2021-10-19T12:58

2021-10-19T12:58

в мире

украина

верховная рада украины

борислав береза

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Депутатская группа "За будущее" в Верховной раде Украины предлагает проводить обязательный психиатрический осмотр всех кандидатов на выборные должности и государственную службу, депутаты намерены внести соответствующий законопроект, сообщил во вторник сопредседатель группы, депутат Рады Тарас Батенко."Наша депутатская группа считает, что мы должны немедленно предусмотреть обязательство кандидатов на выборные должности, в том числе и наградных депутатов Украины и других государственных служащих перед назначением проходить психологический осмотр, чтобы потом не было стыдно перед депутатским корпусом и всей страной. Соответствующий законодательный акт наша депутатская группа будет регистрировать в сессионном зале", - заявил Батенко, выступая в Раде.Ранее в парламенте уже выступали с подобной инициативой. В частности, внефракционный депутат предыдущего созыва Борислав Береза направлял в регламентный комитет Рады просьбу рассмотреть возможность внедрения психобследования депутатов два раза в год. К составлению такого запроса депутата подтолкнуло поведение его коллег, которые постоянно нарушают нормы поведения, дерутся, а также мешают работе представителей правоохранительных органов. Экс-депутат считал, что все это наносит серьезный удар по репутации Украины.

https://ria.ru/20211018/gaz-1755045130.html

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в мире, украина, верховная рада украины, борислав береза