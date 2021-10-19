https://ria.ru/20211019/ukraina-1755183547.html
В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра - РИА Новости, 19.10.2021
В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
Депутатская группа "За будущее" в Верховной раде Украины предлагает проводить обязательный психиатрический осмотр всех кандидатов на выборные должности и... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:58
2021-10-19T12:58
2021-10-19T12:58
в мире
украина
верховная рада украины
борислав береза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_0:232:2935:1883_1920x0_80_0_0_a1a42e6e08be7079ff2c16e746ceb162.jpg
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Депутатская группа "За будущее" в Верховной раде Украины предлагает проводить обязательный психиатрический осмотр всех кандидатов на выборные должности и государственную службу, депутаты намерены внести соответствующий законопроект, сообщил во вторник сопредседатель группы, депутат Рады Тарас Батенко."Наша депутатская группа считает, что мы должны немедленно предусмотреть обязательство кандидатов на выборные должности, в том числе и наградных депутатов Украины и других государственных служащих перед назначением проходить психологический осмотр, чтобы потом не было стыдно перед депутатским корпусом и всей страной. Соответствующий законодательный акт наша депутатская группа будет регистрировать в сессионном зале", - заявил Батенко, выступая в Раде.Ранее в парламенте уже выступали с подобной инициативой. В частности, внефракционный депутат предыдущего созыва Борислав Береза направлял в регламентный комитет Рады просьбу рассмотреть возможность внедрения психобследования депутатов два раза в год. К составлению такого запроса депутата подтолкнуло поведение его коллег, которые постоянно нарушают нормы поведения, дерутся, а также мешают работе представителей правоохранительных органов. Экс-депутат считал, что все это наносит серьезный удар по репутации Украины.
https://ria.ru/20211018/gaz-1755045130.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/08/1753678461_378:0:2935:1918_1920x0_80_0_0_ae8aa4696c4f8d2ace5703b64b07bd19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, борислав береза
В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
В Раде предложили обязать госчиновников и депутатов проходить психиатрический осмотр