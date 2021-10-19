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Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского
Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского - РИА Новости, 19.10.2021
Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского
Участники ряда украинских ветеранских организаций, в том числе афганцы, которые митинговали в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передали РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:49
2021-10-19T10:49
в мире
киев
афганистан
владимир зеленский
верховная рада украины
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Участники ряда украинских ветеранских организаций, в том числе афганцы, которые митинговали в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передали представителю президентского офиса свои требования, передает корреспондент РИА Новости.Организованный Украинским союзов ветеранов Афганистана митинг с участием около тысячи человек прошел во вторник возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.В ходе акции к ее участникам вышел представитель офиса Зеленского. Митингующие передали ему свои требования в письменном виде. В частности, они требуют обеспечить их социальную защиту, а также личной встречи с президентом. Вместе с тем митингующие требуют снять с рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, которые ограничивают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, ввести государственное медицинское страхование ветеранов и обеспечить их жильем.Кроме того, участники акции требуют уволить руководство министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также министерства по делам ветеранов.После этого митинг закончился, его участники разошлись. Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.
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Пикет ветеранов Афганистана возле офиса Зеленского в Киеве
В Киеве ветераны-«афганцы» вышли пикетировать офис Зеленского. Они требуют сохранения социальных гарантий и медобеспечения.
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в мире, киев, афганистан, владимир зеленский, верховная рада украины
10:49 19.10.2021
 
Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского

Украинские ветераны на митинге в Киеве передали свои требования в офис Зеленского

Читать ria.ru в
КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Участники ряда украинских ветеранских организаций, в том числе афганцы, которые митинговали в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передали представителю президентского офиса свои требования, передает корреспондент РИА Новости.
Организованный Украинским союзов ветеранов Афганистана митинг с участием около тысячи человек прошел во вторник возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.
В ходе акции к ее участникам вышел представитель офиса Зеленского. Митингующие передали ему свои требования в письменном виде. В частности, они требуют обеспечить их социальную защиту, а также личной встречи с президентом. Вместе с тем митингующие требуют снять с рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, которые ограничивают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, ввести государственное медицинское страхование ветеранов и обеспечить их жильем.
Кроме того, участники акции требуют уволить руководство министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также министерства по делам ветеранов.
После этого митинг закончился, его участники разошлись. Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.
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