https://ria.ru/20211019/ukraina-1755155920.html

Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского

Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского - РИА Новости, 19.10.2021

Ветераны-афганцы на митинге в Киеве передали требования в офис Зеленского

Участники ряда украинских ветеранских организаций, в том числе афганцы, которые митинговали в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передали РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:49

2021-10-19T10:49

2021-10-19T10:49

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киев

афганистан

владимир зеленский

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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Участники ряда украинских ветеранских организаций, в том числе афганцы, которые митинговали в защиту своих прав возле офиса президента Украины в Киеве, передали представителю президентского офиса свои требования, передает корреспондент РИА Новости.Организованный Украинским союзов ветеранов Афганистана митинг с участием около тысячи человек прошел во вторник возле офиса президента Украины Владимира Зеленского.В ходе акции к ее участникам вышел представитель офиса Зеленского. Митингующие передали ему свои требования в письменном виде. В частности, они требуют обеспечить их социальную защиту, а также личной встречи с президентом. Вместе с тем митингующие требуют снять с рассмотрения Верховной рады ряд законопроектов, которые ограничивают социальную защиту ветеранов боевых действий и военнослужащих, ввести государственное медицинское страхование ветеранов и обеспечить их жильем.Кроме того, участники акции требуют уволить руководство министерств социальной политики, здравоохранения, культуры и информполитики, а также министерства по делам ветеранов.После этого митинг закончился, его участники разошлись. Обстановка в правительственном квартале в центре Киева спокойная.

https://ria.ru/20211014/ukraina-1754554906.html

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Пикет ветеранов Афганистана возле офиса Зеленского в Киеве В Киеве ветераны-«афганцы» вышли пикетировать офис Зеленского. Они требуют сохранения социальных гарантий и медобеспечения. 2021-10-19T10:49 true PT0M52S

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в мире, киев, афганистан, владимир зеленский, верховная рада украины