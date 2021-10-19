В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для всего мира
Министр обороны Японии Киси заявил, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для мира
© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси
© AP Photo / Eugene Hoshiko
ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные пуски КНДР представляют серьезную угрозу для международного сообщества, в том числе для Японии, заявил журналистам глава японского министерства обороны Нобуо Киси.
"Начиная с мая 2019 года Северная Корея проводит частые ракетные испытания. Очевидно, что целью этого является усовершенствование ракетных технологий. Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию", - отметил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.
Киси также подчеркнул, что в связи с ракетными испытаниями "распорядился продолжать сбор и анализ информации, а также принять все возможные меры предосторожности".
Комментируя вопрос журналистов относительно возможных спецификаций выпущенных ракет, глава японского минобороны отметил, что "анализ деталей пока ведется".
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, не исключается вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.