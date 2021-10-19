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В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для всего мира
В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для всего мира - РИА Новости, 19.10.2021
В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для всего мира
Продолжающиеся ракетные пуски КНДР представляют серьезную угрозу для международного сообщества, в том числе для Японии, заявил журналистам глава японского... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:39
2021-10-19T06:39
в мире
япония
кндр (северная корея)
фумио кисида
японское море
нобуо киси
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные пуски КНДР представляют серьезную угрозу для международного сообщества, в том числе для Японии, заявил журналистам глава японского министерства обороны Нобуо Киси.Киси также подчеркнул, что в связи с ракетными испытаниями "распорядился продолжать сбор и анализ информации, а также принять все возможные меры предосторожности".Комментируя вопрос журналистов относительно возможных спецификаций выпущенных ракет, глава японского минобороны отметил, что "анализ деталей пока ведется".Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, не исключается вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.
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япония
кндр (северная корея)
японское море
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в мире, япония, кндр (северная корея), фумио кисида, японское море, нобуо киси
06:39 19.10.2021
 
В Японии заявили, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для всего мира

Министр обороны Японии Киси заявил, что ракетные запуски КНДР являются угрозой для мира

© AP Photo / Eugene HoshikoНобуо Киси
Нобуо Киси - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Продолжающиеся ракетные пуски КНДР представляют серьезную угрозу для международного сообщества, в том числе для Японии, заявил журналистам глава японского министерства обороны Нобуо Киси.

"Начиная с мая 2019 года Северная Корея проводит частые ракетные испытания. Очевидно, что целью этого является усовершенствование ракетных технологий. Продолжающиеся ракетные пуски Северной Кореи являются серьезной угрозой для всего международного сообщества, включая Японию", - отметил он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал NHK.

Киси также подчеркнул, что в связи с ракетными испытаниями "распорядился продолжать сбор и анализ информации, а также принять все возможные меры предосторожности".
Комментируя вопрос журналистов относительно возможных спецификаций выпущенных ракет, глава японского минобороны отметил, что "анализ деталей пока ведется".
Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. По данным агентства Ренхап, не исключается вероятность, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ). В свою очередь японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию. Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.
Здание МИДа Японии - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
06:13
Япония направила КНДР протест в связи с ракетными испытаниями
 
В миреЯпонияКНДР (Северная Корея)Фумио КисидаЯпонское мореНобуо Киси
 
 
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