https://ria.ru/20211019/udalenka-1755240986.html

Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку

Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку - РИА Новости, 19.10.2021

Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-19 сотрудников, а также... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:35

2021-10-19T16:35

2021-10-19T16:47

россия

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здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-19 сотрудников, а также тех, кто в зоне риска."Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и не болевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска", - говорится в сообщении в блоге мэра."Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", - говорится в сообщении.

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