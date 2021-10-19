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Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку
Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку - РИА Новости, 19.10.2021
Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-19 сотрудников, а также... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:35
2021-10-19T16:35
2021-10-19T16:47
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в первую очередь рекомендовано переводить на удаленку невакцинированных и не переболевших COVID-19 сотрудников, а также тех, кто в зоне риска."Рекомендуем в первую очередь переводить на удаленку невакцинированных и не болевших сотрудников предпенсионного возраста и тех, кто по состоянию здоровья находится в зоне повышенного риска", - говорится в сообщении в блоге мэра."Требование о переходе на удаленную работу не распространяется на вакцинированных и переболевших работников, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки, "Росатома", "Роскосмоса" и некоторых других стратегических отраслей", - говорится в сообщении.
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16:35 19.10.2021 (обновлено: 16:47 19.10.2021)
Собянин уточнил, кого следует переводить на удаленку
Собянин: переводить на удаленку нужно невакцинированных и не переболевших COVID-19