https://ria.ru/20211019/ucheniya-1755134884.html

Японцев испугали русские корабли

"Выход один": японцев обеспокоили учения России и Китая - РИА Новости, 19.10.2021

Японцев испугали русские корабли

Японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T07:01

2021-10-19T07:01

2021-10-19T12:19

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море.Накануне в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие — 2021". В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.Как отмечает издание, в этом месяце российский флот два раза отрабатывал боевые стрельбы в Японском море, помимо совместных китайско-российских учений. "Россия также начала проявлять интерес к ситуации на Тайване", — утверждает Yomiuri Shimbun.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Как поведут себя российские войска в случае тайваньского кризиса? Теперь Японии необходимо учитывать не только Китай, но и Россию с КНДР", — обеспокоился пользователь Pla."В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?" — встревожился Mas."Россия на самом деле опасна. Обычно все смотрят на Китай и КНДР, но истинную угрозу представляет Россия. С советских времен ничего не изменилось", — заявил Сёта."Когда власть в Японии меняется, Россия прибегает к провокациям, чтобы выявить слабые места", — утверждает Хиросятё."У Японии остался только один выход — пересмотреть девятую статью Конституции и начать наращивать военную мощь", — призвал Tak."Россия никогда не ввяжется в невыгодную для нее войну", — выразил уверенность пользователь Pd1.Ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года, они направлены на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211017/samolet-1754909560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, вмф рф, сша, япония, японское море, вмс китая, россия