Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211019/ucheniya-1755134884.html
Японцев испугали русские корабли
"Выход один": японцев обеспокоили учения России и Китая - РИА Новости, 19.10.2021
Японцев испугали русские корабли
Японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T07:01
2021-10-19T12:19
в мире
вмф рф
сша
япония
японское море
вмс китая
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754749761_0:101:3068:1827_1920x0_80_0_0_adbe901051cde72346f56efc10efcd2b.jpg
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море.Накануне в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие — 2021". В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.Как отмечает издание, в этом месяце российский флот два раза отрабатывал боевые стрельбы в Японском море, помимо совместных китайско-российских учений. "Россия также начала проявлять интерес к ситуации на Тайване", — утверждает Yomiuri Shimbun.Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях."Как поведут себя российские войска в случае тайваньского кризиса? Теперь Японии необходимо учитывать не только Китай, но и Россию с КНДР", — обеспокоился пользователь Pla."В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?" — встревожился Mas."Россия на самом деле опасна. Обычно все смотрят на Китай и КНДР, но истинную угрозу представляет Россия. С советских времен ничего не изменилось", — заявил Сёта."Когда власть в Японии меняется, Россия прибегает к провокациям, чтобы выявить слабые места", — утверждает Хиросятё."У Японии остался только один выход — пересмотреть девятую статью Конституции и начать наращивать военную мощь", — призвал Tak."Россия никогда не ввяжется в невыгодную для нее войну", — выразил уверенность пользователь Pd1.Ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года, они направлены на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211017/samolet-1754909560.html
сша
япония
японское море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0f/1754749761_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_1c6b83b1e8ca2be65d9b8d55a3a636f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вмф рф, сша, япония, японское море, вмс китая, россия
07:01 19.10.2021 (обновлено: 12:19 19.10.2021)
 
"Выход один": японцев обеспокоили учения России и Китая

Читатели Yomiuri Shimbun выразили опасения из-за совместных учений России и Китая

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБоевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения "Морское взаимодействие-2021" в Японском море
Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Японская газета Yomiuri Shimbun опубликовала материал, посвященный учениям российских и китайских моряков в Японском море.
Накануне в Японском море завершились совместные учения ВМФ России и Военно-морских сил Китайской Народной Республики "Морское взаимодействие — 2021". В ходе учений моряки обеих стран выполнили более 20 различных боевых упражнений, отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.
Точно в цель: боевые корабли на учениях в Японском море
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

Большой противолодочный корабль Адмирал Пантелеев во время российско-китайских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
1 из 15

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

Вертолет Ка-27ПС на взлетной площадке корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
2 из 15

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

Военнослужащие ВМФ России обслуживают вертолет Ка-27ПС на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
3 из 15

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
4 из 15

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

Эсминец Нань Чан ВМС Китая во время маневрирования на учениях Морское взаимодействие-2021
5 из 15

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

Военнослужащий ВМС Народно-Освободительной армии Китая (НОАК) на борту эсминца Нань Чан во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
6 из 15

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
7 из 15

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море
8 из 15

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

Военнослужащий ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
9 из 15

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

Эсминец Нань Чан ВМС Народно-Освободительной армии Китая во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
10 из 15

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

Боевые корабли и суда обеспечения Военно-Морского Флота РФ и Военно-морских сил КНР приступили к практическим действиям в ходе совместного военно-морского учения Морское взаимодействие-2021 в Японском море
11 из 15

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
12 из 15

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

Головной катер П-377 Тихоокеанского флота ВМФ России во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
13 из 15

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
14 из 15

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

Военнослужащие ВМФ России на борту корвета Громкий во время совместных российско-китайских военно-морских учений Морское взаимодействие – 2021 в Японском море
15 из 15

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
1 из 15

Учения, направленные на укрепление безопасности России и Китая, проходят с 14 по 17 октября.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 15

С российской стороны в маневрах принимают участие не только боевые корабли и суда обеспечения, но и 12 вертолетов и самолетов.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 15

Российский флот представлен противолодочным кораблем "Адмирал Пантелеев", корветами "Громкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", подлодкой "Усть-Большерецк", а также ракетным катером и спасательным буксиром.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 15

Военнослужащие ВМФ России на ходовом мостике корвета "Громкий" во время учений "Морское взаимодействие — 2021".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
5 из 15

От военно-морских сил Китая в маневрах задействованы эсминцы "Нань Чан" и "Кунь Мин", корветы "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", дизельная подводная лодка, корабль комплексного снабжения и спасательное судно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 15

Военнослужащий ВМС Народно-освободительной армии Китая на борту эсминца "Нань Чан".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 15

Перед российскими и китайскими моряками стоят несколько задач.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 15

На первом этапе базовые тральщики Тихоокеанского флота осуществили проводку за тралами кораблей двух стран и обеспечили развертывание сил в акватории Японского моря.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
9 из 15

Моряки провели тренировку по организации связи и совместному тактическому маневрированию.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 15

В полигоне боевой подготовки объединенный отряд отработал задачи по противоминной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 15

Корабли выполнили артиллерийские стрельбы по макету морской плавающей мины, представляющей опасность для судоходства.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
12 из 15

Российские военнослужащие на борту корвета "Громкий".

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
13 из 15

Позднее экипажам предстоит стрельба по буксируемому щиту, имитирующему боевой корабль противника.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
14 из 15

Участникам предстоит также решить задачи по противовоздушной обороне.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
15 из 15

Кораблям будут противодействовать истребители Су-30СМ и вертолеты морской авиации Тихоокеанского флота.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Как отмечает издание, в этом месяце российский флот два раза отрабатывал боевые стрельбы в Японском море, помимо совместных китайско-российских учений. "Россия также начала проявлять интерес к ситуации на Тайване", — утверждает Yomiuri Shimbun.
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Как поведут себя российские войска в случае тайваньского кризиса? Теперь Японии необходимо учитывать не только Китай, но и Россию с КНДР", — обеспокоился пользователь Pla.
"В Японии много американских баз. Я думаю, что Китай и Россия боятся США. Если что-то пойдет не так, они первыми уничтожат американские базы в Японии. Япония будет в руинах. Мы войны не хотим, но что мы будем делать, если она все же начнется?" — встревожился Mas.
"Россия на самом деле опасна. Обычно все смотрят на Китай и КНДР, но истинную угрозу представляет Россия. С советских времен ничего не изменилось", — заявил Сёта.
"Когда власть в Японии меняется, Россия прибегает к провокациям, чтобы выявить слабые места", — утверждает Хиросятё.
"У Японии остался только один выход — пересмотреть девятую статью Конституции и начать наращивать военную мощь", — призвал Tak.
"Россия никогда не ввяжется в невыгодную для нее войну", — выразил уверенность пользователь Pd1.
Ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года, они направлены на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море. В 2020 году учения не проводились в связи с ограничительными мерами, связанными с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Истребитель-перехватчик МиГ-31 - РИА Новости, 1920, 17.10.2021
17 октября, 10:05
МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский бомбардировщик
 
В миреВМФ РФСШАЯпонияЯпонское мореВМС КитаяРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:58В Раде предложили обязать депутатов проходить осмотр у психиатра
12:57Южнокорейский эксперт оценил ракетные пуски КНДР
12:56На Алтае рабочие перевязали мешки с песком георгиевскими лентами
12:56На курортах в Карачаево-Черкесии введут QR-коды
12:54Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
12:51"Новый хозяин Европы": британцы захотели, чтобы Путин стал их премьером
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
Лента новостейМолния