20:55 19.10.2021 (обновлено: 21:13 19.10.2021)
Москва попросила у Грузии содействия по делу об убийстве россиянки
Москва попросила МИД Грузии оказать правовое содействие в связи с убийством россиянки
© Иллюстрация РИА НовостиМИД Грузии
© Иллюстрация РИА Новости
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Москва направила МИД Грузии ноту с просьбой оказать правовое содействие в связи с убийством гражданки РФ Анастасии Шаталовой, сообщила секция интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.
Ранее отмечалось, что в Грузии застрелили иностранку Анастасию Шаталову, МВД страны ведет расследование. Российский МИД подтвердил, что была убита гражданка РФ.
"Секция интересов (Российской Федерации при посольстве Швейцарии в Грузии - ред.) направила ноту МИД Грузии с просьбой о предоставлении имеющейся у компетентных органов Грузии информации по факту совершенного преступления, а также оказании необходимого правового содействия, в том числе в вопросе скорейшей передачи тела погибшей ее отцу", - заявил МИД.
Сотрудники консульского отдела находятся в прямом постоянном контакте с прибывшим в Тбилиси отцом погибшей.
"В тесном взаимодействии с властями Грузии предпринимаются все необходимые шаги по защите интересов находящихся в Грузии родственников погибшей, включая ее несовершеннолетнего сына, имеющего российское гражданство. Секция интересов выражает соболезнования родным и близким Анастасии Шаталовой", - заявило российское внешнеполитическое ведомство.
Это третье в Грузии убийство иностранного гражданина за три месяца. Летом в Тбилиси была убита гражданка Австралии, ее обнаружили мертвой в лесу на горе Мтацминда 31 июля. Неделю назад в Гори в реке Кура нашли тело гражданина Великобритании.