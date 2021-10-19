https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755196424.html

"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде

"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде - РИА Новости, 19.10.2021

"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде

В понедельник вечером в Вологде задержали 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. По словам местных, она стоит на учете в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:38

2021-10-19T14:38

2021-10-19T18:43

общество

убийство

дети

психиатрия

следственный комитет россии (ск рф)

криминал

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. В понедельник вечером в Вологде задержали 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. По словам местных, она стоит на учете в психоневрологическом диспансере и на прошлой неделе уже пробовала выкрасть из детского сада двоих малышей. В том, что случилось, разбиралось РИА Новости.Попытка похищенияОколо десяти часов утра 16 октября Олеся (имя несовершеннолетней изменено) вышла на прогулку и не вернулась. Ребенка искали полиция и сотни волонтеров. Спустя два дня, утром 18 октября, мать пропавшей опубликовала в соцсетях просьбу привести девочку домой на улицу Воровского или позвонить по телефону, если кто-то ее случайно встретит.Олесю с подругой и какой-то женщиной зафиксировала видеокамера магазина на улице Гагарина. Скриншот опубликовали в интернете. Горожане сразу опознали Ульяну Ланскую."На прошлой неделе люди видели, как она ходила по дворам и наблюдала за детьми, — говорит РИА Новости жительница Вологды Елена. — Она попыталась похитить детей моей знакомой из детского сада. Представилась воспитателям матерью, хотела забрать их домой. Хорошо, что сотрудники не купились на эту уловку".На Ланскую заявили в полицию. Но там лишь развели руками, сообщив, что она лечится в психоневрологическом диспансере и, поскольку не успела навредить детям, привлечь к ответственности ее невозможно.Запертая дверьОперативники разыскали подругу Олеси, с которой она гуляла утром 16 октября. Та рассказала, что незнакомка покормила их в кафе, а затем привела к себе домой. Девочка убежала. Она не назвала точный адрес, но вспомнила номер квартиры и то, что рядом с домом — стройка и стоит башенный кран. Этого было достаточно, чтобы определить место жительства похитительницы.Дверь была закрыта изнутри, на звонки никто не отвечал. Вызвали спасателей, взломали замки. Внутри обнаружили уже мертвую Олесю. Подозреваемую объявили в розыск и вскоре задержали: сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск на станции в Карелии. Женщина была сильно пьяна и сопротивления полицейским не оказала."Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру в переулке Долгом, — сообщили в СУ СКР по Вологодской области. — Убила ее и сбежала, выехав за пределы региона".Возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", мотивы преступления выясняют. Расследование контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.По словам местных, Олеся знала Ланскую, поэтому и пошла с ней, не задавая вопросов. Однако родственники девочки это отрицают. Несколько лет назад Ульяну лишили родительских прав, забрали сына и дочь. С тех пор у нее возникла нездоровая тяга к чужим детям."Сын Ланской почти все время жил с бабушкой и дедушкой, — объясняет Алексей, знакомый семьи. — Он кое-как окончил вечернюю школу и сейчас уже второй раз лечится в наркологическом диспансере. Дочку, насколько мне известно, тоже воспитывали бабушка с дедушкой, в данный момент она находится в детском доме. Мужа у Ульяны не было — только случайные мужчины".Также, по его словам, Ланская сменила имя и фамилию (раньше она была Мариной Киселевой). Зачем — неизвестно.Проблемная семьяТем временем возбудили еще два уголовных дела. По статье "Халатность" — против должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению СК, "не выявили неблагополучное положение" Олеси в семье. И по статье "Оставление в опасности" — против матери погибшей. Силовики считают, что она не уделяла должного внимания девочке.Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила, что семья Олеси состояла на учете. "Старшего брата убитой обследуют медики, затем отправят в детдом. Думаю, причина случившегося — ненадлежащее исполнение родительских прав, а также недостаточная работа органов профилактики", — отметила она.Олеся приходила в школу неухоженной и неопрятной, не выполняла домашние задания. Мать нигде не работала, семья жила на деньги ее ранее судимого сожителя, сейчас — разнорабочего. Также помогала бабушка — санитарка одной из больниц города.Мать погибшей, добавляют соседи, пьянствует и даже не участвовала в поисках дочери. На допросах она путалась в показаниях и не могла вспомнить, во что Олеся была одета. "Опека не раз пыталась забрать детей, но не получилось", — уточняют местные.Возле дома Олеси жители Вологды устроили стихийный мемориал — несут цветы и игрушки.Максимальное наказание за убийство малолетнего — пожизненное заключение. Но из-за психического заболевания тюрьмы подозреваемая, вероятно, избежит — ее отправят на принудительное лечение. Это пугает местных: они уверены, что и после клиники Ланская останется опасной для детей.

https://ria.ru/20210907/ubiystvo-1749028337.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года. 2021-10-19T14:38 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, убийство, дети, психиатрия, следственный комитет россии (ск рф), криминал