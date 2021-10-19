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"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде
"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде - РИА Новости, 19.10.2021
"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде
В понедельник вечером в Вологде задержали 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. По словам местных, она стоит на учете в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:38
2021-10-19T18:43
общество
убийство
дети
психиатрия
следственный комитет россии (ск рф)
криминал
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. В понедельник вечером в Вологде задержали 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. По словам местных, она стоит на учете в психоневрологическом диспансере и на прошлой неделе уже пробовала выкрасть из детского сада двоих малышей. В том, что случилось, разбиралось РИА Новости.Попытка похищенияОколо десяти часов утра 16 октября Олеся (имя несовершеннолетней изменено) вышла на прогулку и не вернулась. Ребенка искали полиция и сотни волонтеров. Спустя два дня, утром 18 октября, мать пропавшей опубликовала в соцсетях просьбу привести девочку домой на улицу Воровского или позвонить по телефону, если кто-то ее случайно встретит.Олесю с подругой и какой-то женщиной зафиксировала видеокамера магазина на улице Гагарина. Скриншот опубликовали в интернете. Горожане сразу опознали Ульяну Ланскую."На прошлой неделе люди видели, как она ходила по дворам и наблюдала за детьми, — говорит РИА Новости жительница Вологды Елена. — Она попыталась похитить детей моей знакомой из детского сада. Представилась воспитателям матерью, хотела забрать их домой. Хорошо, что сотрудники не купились на эту уловку".На Ланскую заявили в полицию. Но там лишь развели руками, сообщив, что она лечится в психоневрологическом диспансере и, поскольку не успела навредить детям, привлечь к ответственности ее невозможно.Запертая дверьОперативники разыскали подругу Олеси, с которой она гуляла утром 16 октября. Та рассказала, что незнакомка покормила их в кафе, а затем привела к себе домой. Девочка убежала. Она не назвала точный адрес, но вспомнила номер квартиры и то, что рядом с домом — стройка и стоит башенный кран. Этого было достаточно, чтобы определить место жительства похитительницы.Дверь была закрыта изнутри, на звонки никто не отвечал. Вызвали спасателей, взломали замки. Внутри обнаружили уже мертвую Олесю. Подозреваемую объявили в розыск и вскоре задержали: сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск на станции в Карелии. Женщина была сильно пьяна и сопротивления полицейским не оказала."Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру в переулке Долгом, — сообщили в СУ СКР по Вологодской области. — Убила ее и сбежала, выехав за пределы региона".Возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", мотивы преступления выясняют. Расследование контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.По словам местных, Олеся знала Ланскую, поэтому и пошла с ней, не задавая вопросов. Однако родственники девочки это отрицают. Несколько лет назад Ульяну лишили родительских прав, забрали сына и дочь. С тех пор у нее возникла нездоровая тяга к чужим детям."Сын Ланской почти все время жил с бабушкой и дедушкой, — объясняет Алексей, знакомый семьи. — Он кое-как окончил вечернюю школу и сейчас уже второй раз лечится в наркологическом диспансере. Дочку, насколько мне известно, тоже воспитывали бабушка с дедушкой, в данный момент она находится в детском доме. Мужа у Ульяны не было — только случайные мужчины".Также, по его словам, Ланская сменила имя и фамилию (раньше она была Мариной Киселевой). Зачем — неизвестно.Проблемная семьяТем временем возбудили еще два уголовных дела. По статье "Халатность" — против должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению СК, "не выявили неблагополучное положение" Олеси в семье. И по статье "Оставление в опасности" — против матери погибшей. Силовики считают, что она не уделяла должного внимания девочке.Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила, что семья Олеси состояла на учете. "Старшего брата убитой обследуют медики, затем отправят в детдом. Думаю, причина случившегося — ненадлежащее исполнение родительских прав, а также недостаточная работа органов профилактики", — отметила она.Олеся приходила в школу неухоженной и неопрятной, не выполняла домашние задания. Мать нигде не работала, семья жила на деньги ее ранее судимого сожителя, сейчас — разнорабочего. Также помогала бабушка — санитарка одной из больниц города.Мать погибшей, добавляют соседи, пьянствует и даже не участвовала в поисках дочери. На допросах она путалась в показаниях и не могла вспомнить, во что Олеся была одета. "Опека не раз пыталась забрать детей, но не получилось", — уточняют местные.Возле дома Олеси жители Вологды устроили стихийный мемориал — несут цветы и игрушки.Максимальное наказание за убийство малолетнего — пожизненное заключение. Но из-за психического заболевания тюрьмы подозреваемая, вероятно, избежит — ее отправят на принудительное лечение. Это пугает местных: они уверены, что и после клиники Ланская останется опасной для детей.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде
В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года.
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общество, убийство, дети, психиатрия, следственный комитет россии (ск рф), криминал
14:38 19.10.2021 (обновлено: 18:43 19.10.2021)
 

"Попали на камеры": что известно об убийстве ребенка в Вологде

© Фото : СУСК России по Вологодской областиПоиски пропавшей в Вологде 9-летней девочки
Поиски пропавшей в Вологде 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : СУСК России по Вологодской области
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости, Виктор Званцев, Мария Марикян. В понедельник вечером в Вологде задержали 40-летнюю Ульяну Ланскую, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки. По словам местных, она стоит на учете в психоневрологическом диспансере и на прошлой неделе уже пробовала выкрасть из детского сада двоих малышей. В том, что случилось, разбиралось РИА Новости.

Попытка похищения

Около десяти часов утра 16 октября Олеся (имя несовершеннолетней изменено) вышла на прогулку и не вернулась. Ребенка искали полиция и сотни волонтеров. Спустя два дня, утром 18 октября, мать пропавшей опубликовала в соцсетях просьбу привести девочку домой на улицу Воровского или позвонить по телефону, если кто-то ее случайно встретит.
Олесю с подругой и какой-то женщиной зафиксировала видеокамера магазина на улице Гагарина. Скриншот опубликовали в интернете. Горожане сразу опознали Ульяну Ланскую.
© СК РФСотрудники МЧС и СК на месте убийства малолетней в Вологодской области. Кадр видео
Сотрудники МЧС и СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области. Кадр видео
© СК РФ
Сотрудники МЧС и СК на месте убийства малолетней в Вологодской области. Кадр видео
"На прошлой неделе люди видели, как она ходила по дворам и наблюдала за детьми, — говорит РИА Новости жительница Вологды Елена. — Она попыталась похитить детей моей знакомой из детского сада. Представилась воспитателям матерью, хотела забрать их домой. Хорошо, что сотрудники не купились на эту уловку".
На Ланскую заявили в полицию. Но там лишь развели руками, сообщив, что она лечится в психоневрологическом диспансере и, поскольку не успела навредить детям, привлечь к ответственности ее невозможно.

Запертая дверь

Оперативники разыскали подругу Олеси, с которой она гуляла утром 16 октября. Та рассказала, что незнакомка покормила их в кафе, а затем привела к себе домой. Девочка убежала. Она не назвала точный адрес, но вспомнила номер квартиры и то, что рядом с домом — стройка и стоит башенный кран. Этого было достаточно, чтобы определить место жительства похитительницы.
Дверь была закрыта изнутри, на звонки никто не отвечал. Вызвали спасателей, взломали замки. Внутри обнаружили уже мертвую Олесю. Подозреваемую объявили в розыск и вскоре задержали: сняли с поезда Санкт-Петербург — Мурманск на станции в Карелии. Женщина была сильно пьяна и сопротивления полицейским не оказала.
"Войдя в доверие, она привела девочку в свою квартиру в переулке Долгом, — сообщили в СУ СКР по Вологодской области. — Убила ее и сбежала, выехав за пределы региона".
Возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", мотивы преступления выясняют. Расследование контролирует глава ведомства Александр Бастрыкин.
По словам местных, Олеся знала Ланскую, поэтому и пошла с ней, не задавая вопросов. Однако родственники девочки это отрицают. Несколько лет назад Ульяну лишили родительских прав, забрали сына и дочь. С тех пор у нее возникла нездоровая тяга к чужим детям.
"Сын Ланской почти все время жил с бабушкой и дедушкой, — объясняет Алексей, знакомый семьи. — Он кое-как окончил вечернюю школу и сейчас уже второй раз лечится в наркологическом диспансере. Дочку, насколько мне известно, тоже воспитывали бабушка с дедушкой, в данный момент она находится в детском доме. Мужа у Ульяны не было — только случайные мужчины".
Также, по его словам, Ланская сменила имя и фамилию (раньше она была Мариной Киселевой). Зачем — неизвестно.
© Фото : СК РФСотрудники СК на месте убийства малолетней в Вологодской области
Сотрудники СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : СК РФ
Сотрудники СК на месте убийства малолетней в Вологодской области

Проблемная семья

Тем временем возбудили еще два уголовных дела. По статье "Халатность" — против должностных лиц органов системы профилактики, которые, по мнению СК, "не выявили неблагополучное положение" Олеси в семье. И по статье "Оставление в опасности" — против матери погибшей. Силовики считают, что она не уделяла должного внимания девочке.
Уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщила, что семья Олеси состояла на учете. "Старшего брата убитой обследуют медики, затем отправят в детдом. Думаю, причина случившегося — ненадлежащее исполнение родительских прав, а также недостаточная работа органов профилактики", — отметила она.
Олеся приходила в школу неухоженной и неопрятной, не выполняла домашние задания. Мать нигде не работала, семья жила на деньги ее ранее судимого сожителя, сейчас — разнорабочего. Также помогала бабушка — санитарка одной из больниц города.
Кадр записи камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кисилевске
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Мать погибшей, добавляют соседи, пьянствует и даже не участвовала в поисках дочери. На допросах она путалась в показаниях и не могла вспомнить, во что Олеся была одета. "Опека не раз пыталась забрать детей, но не получилось", — уточняют местные.
Возле дома Олеси жители Вологды устроили стихийный мемориал — несут цветы и игрушки.
Максимальное наказание за убийство малолетнего — пожизненное заключение. Но из-за психического заболевания тюрьмы подозреваемая, вероятно, избежит — ее отправят на принудительное лечение. Это пугает местных: они уверены, что и после клиники Ланская останется опасной для детей.
 
ОбществоУбийствоДетипсихиатрияСледственный комитет России (СК РФ)Криминал
 
 
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