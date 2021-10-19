https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755181074.html
В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
В СК рассказали об убитой в Вологде девочке - РИА Новости, 19.10.2021
В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
Убитая в Вологде девочка свободное время проводила на улице, родные за ней не следили, рассказала пресс-служба регионального СУ СК России. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:48
2021-10-19T12:48
2021-10-19T14:09
происшествия
вологда
россия
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Убитая в Вологде девочка свободное время проводила на улице, родные за ней не следили, рассказала пресс-служба регионального СУ СК России.В пресс-службе также добавили, что подозреваемая в преступлении с помощью сладостей заманила двух детей к себе в квартиру, но позже одного из них отпустила.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщала, что семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.Омбудсмен уточняла, что подозреваемая в убийстве страдает психическим расстройством. Некоторое время назад ее лишали родительских прав на двух детей. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что она состояла на учете в ПНД.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Ее тело нашли два дня спустя в квартире женщины, ставшей подозреваемой в убийстве. По данным следствия, она встретила ребенка на улице, привела к себе, убила, после чего покинула регион — ее отыскали в Карелии и задержали.Против матери погибшей возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, дело о халатности завели на сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.
https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html
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Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде
В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года.
2021-10-19T12:48
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происшествия, вологда, россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области
12:48 19.10.2021 (обновлено: 14:09 19.10.2021)
В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
Убитая в Вологде девятилетняя девочка проводила свободное время на улице
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Убитая в Вологде
девочка свободное время проводила на улице, родные за ней не следили, рассказала пресс-служба регионального СУ СК России.
"Следствием установлено, что девочка проживала в неблагополучной семье, в которой ее мать и другие родственники на протяжении длительного времени злоупотребляли спиртным", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также добавили, что подозреваемая в преступлении с помощью сладостей заманила двух детей к себе в квартиру, но позже одного из них отпустила.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова
сообщала, что семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.
Омбудсмен уточняла, что подозреваемая в убийстве страдает психическим расстройством. Некоторое время назад ее лишали родительских прав на двух детей. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что она состояла на учете в ПНД.
Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Ее тело нашли два дня спустя в квартире женщины, ставшей подозреваемой в убийстве. По данным следствия, она встретила ребенка на улице, привела к себе, убила, после чего покинула регион — ее отыскали в Карелии и задержали.
Против матери погибшей возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, дело о халатности завели на сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.