https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755181074.html

В СК рассказали об убитой в Вологде девочке

В СК рассказали об убитой в Вологде девочке - РИА Новости, 19.10.2021

В СК рассказали об убитой в Вологде девочке

Убитая в Вологде девочка свободное время проводила на улице, родные за ней не следили, рассказала пресс-служба регионального СУ СК России. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:48

2021-10-19T12:48

2021-10-19T14:09

происшествия

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убийство девятилетней девочки в вологодской области

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Убитая в Вологде девочка свободное время проводила на улице, родные за ней не следили, рассказала пресс-служба регионального СУ СК России.В пресс-службе также добавили, что подозреваемая в преступлении с помощью сладостей заманила двух детей к себе в квартиру, но позже одного из них отпустила.Ранее уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова сообщала, что семья девочки состояла на профилактическом учете как неблагополучная. Накануне полицейские забрали у матери старшего сына, поскольку на момент их приезда та была пьяна.Омбудсмен уточняла, что подозреваемая в убийстве страдает психическим расстройством. Некоторое время назад ее лишали родительских прав на двух детей. Источник РИА Новости в силовых структурах уточнил, что она состояла на учете в ПНД.Девятилетняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Ее тело нашли два дня спустя в квартире женщины, ставшей подозреваемой в убийстве. По данным следствия, она встретила ребенка на улице, привела к себе, убила, после чего покинула регион — ее отыскали в Карелии и задержали.Против матери погибшей возбудили уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Кроме того, дело о халатности завели на сотрудников органов системы профилактики, которые своевременно не изъяли ребенка из семьи.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года. 2021-10-19T12:48 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологда, россия, убийство девятилетней девочки в вологодской области