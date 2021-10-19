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Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки
Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки - РИА Новости, 19.10.2021
Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки
Семья девочки, убитой в Вологде, была неблагополучной, ее родители уклонялись от исполнения родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:19
2021-10-19T10:31
происшествия
вологодская область
вологда
беломорск
ольга смирнова
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Семья девочки, убитой в Вологде, была неблагополучной, ее родители уклонялись от исполнения родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова."Семья девочки была неблагополучной, стояла на профилактическом учете. В семье есть ещё один ребенок - брат девочки, который был изъят из семьи. Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, 9-летняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски ребенка, в которых принимали представители правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки. По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Она привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Отмечается, что местонахождение подозреваемой женщины 1981 года рождения установлено на территории Карелии. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.
https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html
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происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, ольга смирнова, убийство девятилетней девочки в вологодской области
10:19 19.10.2021 (обновлено: 10:31 19.10.2021)
 
Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки

Омбудсмен Смирнова назвала семью убитой в Вологде девятилетней девочки неблагополучной

© Фото : СУСК России по Вологодской областиПоиски пропавшей в Вологде 9-летней девочки
Поиски пропавшей в Вологде 9-летней девочки - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : СУСК России по Вологодской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Семья девочки, убитой в Вологде, была неблагополучной, ее родители уклонялись от исполнения родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова.
"Семья девочки была неблагополучной, стояла на профилактическом учете. В семье есть ещё один ребенок - брат девочки, который был изъят из семьи. Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее сообщалось, 9-летняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски ребенка, в которых принимали представители правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки. По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Она привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Отмечается, что местонахождение подозреваемой женщины 1981 года рождения установлено на территории Карелии. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
01:06
Жители Вологды рассказали о подозреваемой в убийстве девочки
 
ПроисшествияВологодская областьВологдаБеломорскОльга СмирноваУбийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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