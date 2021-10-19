https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755150253.html

Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки

Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки - РИА Новости, 19.10.2021

Омбудсмен рассказала о семье убитой в Вологде девочки

Семья девочки, убитой в Вологде, была неблагополучной, ее родители уклонялись от исполнения родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:19

2021-10-19T10:19

2021-10-19T10:31

происшествия

вологодская область

вологда

беломорск

ольга смирнова

убийство девятилетней девочки в вологодской области

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755145935_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_955254e976666fa3230eede0a0f1ac57.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Семья девочки, убитой в Вологде, была неблагополучной, ее родители уклонялись от исполнения родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Вологодской области Ольга Смирнова."Семья девочки была неблагополучной, стояла на профилактическом учете. В семье есть ещё один ребенок - брат девочки, который был изъят из семьи. Считаю, что причиной случившегося является ненадлежащее исполнение родительских прав родителями ребенка и недостаточная работа с семьей субъектов профилактики", - написала она на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Ранее сообщалось, 9-летняя девочка вышла из дома в Вологде утром 16 октября и не вернулась. Были организованы поиски ребенка, в которых принимали представители правоохранительных органов, волонтеры и местные жители. Следователи установили подозреваемую в убийстве девочки. По данным следствия, женщина встретила ребенка на улице города 16 октября. Она привела девочку в свою квартиру, где убила ее, а после скрылась с места происшествия, покинув регион. Тело ребенка обнаружили вечером 18 октября во время обыска в квартире женщины. Отмечается, что местонахождение подозреваемой женщины 1981 года рождения установлено на территории Карелии. В настоящее время она находится в одном из медицинских учреждений города Беломорска.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html

вологодская область

вологда

беломорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, ольга смирнова, убийство девятилетней девочки в вологодской области