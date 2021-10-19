https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755147987.html

Подозреваемую в убийстве девочки доставят из Карелии в Вологду для допроса

Подозреваемую в убийстве девочки доставят из Карелии в Вологду для допроса - РИА Новости, 19.10.2021

Подозреваемую в убийстве девочки доставят из Карелии в Вологду для допроса

Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде должны привезти на допрос из Карелии, дело осложняется состоянием ее здоровья, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:01

2021-10-19T10:01

2021-10-19T10:36

происшествия

вологодская область

вологда

беломорск

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде должны привезти на допрос из Карелии, дело осложняется состоянием ее здоровья, сообщил РИА Новости источник, близкий к силовым структурам региона."Подозреваемую должны доставить из Карелии в Вологду. Сейчас думают, как это сделать, женщина находится в остром психическом состоянии. Скорее всего, стабилизировать ее будут уже в стационаре в Вологде", — отметил собеседник агентства.По его словам, речи об избрании меры пресечения пока не идет — для начала следствие намерено ее допросить.Как сообщили в МВД, женщину задержали, впоследствии она оказалась в одном из медицинских учреждений Беломорска.Тело школьницы, пропавшей 16 октября в Вологде, нашли в квартире подозреваемой 18 октября. По версии следователей, она встретила ребенка на улице и, войдя в доверие, привела к себе домой, убила, после чего скрылась в другом регионе.Развитие ситуации лично контролирует председатель СК Александр Бастрыкин. Свидетелей уже допросили.

https://ria.ru/20211019/vologda-1755127361.html

вологодская область

вологда

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сотрудники СК обыскали квартиру подозреваемой в убийстве 9-летней девочки в Вологде В ходе следственных действий установлена подозреваемая в совершении убийства 9-летней девочки, которая пропала без вести 16 октября 2021 года. 2021-10-19T10:01 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, вологодская область, вологда, беломорск, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области