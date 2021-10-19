https://ria.ru/20211019/ubiystvo-1755129346.html

Мать убитой в Вологде девочки лишилась сына

СМИ рассказали о семье убитой в Вологде девочки - РИА Новости, 19.10.2021

Мать убитой в Вологде девочки лишилась сына

Семья убитой в Вологде девятилетней девочки считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции, об этом сообщает местное издание NewsVO со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T02:16

2021-10-19T02:16

2021-10-19T09:40

происшествия

вологда

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

убийство девятилетней девочки в вологодской области

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Семья убитой в Вологде девятилетней девочки считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции, об этом сообщает местное издание NewsVO со ссылкой на источники."Мать злоупотребляет спиртным, привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас старшего брата 2007 года рождения забрали от матери", – пишет издание.Девятилетняя девочка пропала в субботу утром, вчера вечером тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. По данным следствия, предполагаемая злоумышленница встретила девочку на улице города, привела ее в свою квартиру, убила, а после скрылась с места происшествия и покинула Вологодскую область. Впоследствии ее обнаружили на территории Карелии, она находится в одной из больниц города Беломорска.Следственный комитет возбудил дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

https://ria.ru/20211018/podozrevaemaya-1755122700.html

вологда

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происшествия, вологда, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области