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Мать убитой в Вологде девочки лишилась сына
СМИ рассказали о семье убитой в Вологде девочки - РИА Новости, 19.10.2021
Мать убитой в Вологде девочки лишилась сына
Семья убитой в Вологде девятилетней девочки считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции, об этом сообщает местное издание NewsVO со ссылкой на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T02:16
2021-10-19T09:40
происшествия
вологда
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
убийство девятилетней девочки в вологодской области
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Семья убитой в Вологде девятилетней девочки считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции, об этом сообщает местное издание NewsVO со ссылкой на источники."Мать злоупотребляет спиртным, привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас старшего брата 2007 года рождения забрали от матери", – пишет издание.Девятилетняя девочка пропала в субботу утром, вчера вечером тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. По данным следствия, предполагаемая злоумышленница встретила девочку на улице города, привела ее в свою квартиру, убила, а после скрылась с места происшествия и покинула Вологодскую область. Впоследствии ее обнаружили на территории Карелии, она находится в одной из больниц города Беломорска.Следственный комитет возбудил дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
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происшествия, вологда, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), убийство девятилетней девочки в вологодской области
02:16 19.10.2021 (обновлено: 09:40 19.10.2021)
 
СМИ рассказали о семье убитой в Вологде девочки

NewsVO: семья убитой в Вологде девочки считалась неблагополучной

© Фото : СК РФСотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области
Сотрудник СК на месте убийства малолетней девочки в Вологодской области - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Семья убитой в Вологде девятилетней девочки считалась неблагополучной и состояла на учете в полиции, об этом сообщает местное издание NewsVO со ссылкой на источники.
"Мать злоупотребляет спиртным, привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас старшего брата 2007 года рождения забрали от матери", – пишет издание.
Девятилетняя девочка пропала в субботу утром, вчера вечером тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили во время обыска в квартире подозреваемой 1981 года рождения. По данным следствия, предполагаемая злоумышленница встретила девочку на улице города, привела ее в свою квартиру, убила, а после скрылась с места происшествия и покинула Вологодскую область. Впоследствии ее обнаружили на территории Карелии, она находится в одной из больниц города Беломорска.
Следственный комитет возбудил дело об убийстве, председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.
Задержание подозреваемой в убийстве девочки в Вологодской области, Карелия
Вчера, 23:20
Подозреваемую в убийстве девочки в Вологде нашли в Карелии
 
ПроисшествияВологдаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Убийство девятилетней девочки в Вологодской области
 
 
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