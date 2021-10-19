https://ria.ru/20211019/tyumgu-1754998050.html

Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит

Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит - РИА Новости, 19.10.2021

Ученые рассказали, почему банки "зеленеют" и чем это грозит

Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) установили, что банки разных стран сегодня трансформируют свои классические продукты и услуги на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T03:00

2021-10-19T03:00

2021-10-19T03:00

наука

экономика

китай

тюменский государственный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Исследователи Тюменского государственного университета (ТюмГУ) установили, что банки разных стран сегодня трансформируют свои классические продукты и услуги на эколого- и социально ориентированные, что вызывает изменения в культуре управления. Это повышает финансовую стабильность, но требует своевременного выявления "зеленого" кредитного "пузыря", в том числе путем климатического и экологического стресс-тестирования. Статья опубликована в журнале Finance: Theory and Practice. Современная концепция "зеленой" экономики предполагает значительное снижение опасных воздействий на окружающую среду и снижение экологического дефицита, а также улучшение здоровья населения и социальной справедливости. Она рассматривается как низкоуглеродная, ресурсосберегающая и социально инклюзивная модель экономики.По мнению ученых Финансово-экономического института ТюмГУ, достижение целей устойчивого развития и переход на "зеленую" экономику требуют значительных финансовых ресурсов. Под влиянием международных трендов и госзаказа банки разных стран все активнее включаются в финансирование проектов и производств с положительным экологическим и социальным эффектом, дают предприятиям кредиты на льготных условиях. Особенности подобной деятельности банков и регулирование этой сферы представляют научный и практический интерес для исследователей.Как показало исследование ученых ТюмГУ, трансформация классических банковских продуктов и услуг в эколого- и социально ориентированные сопровождается трансформацией бизнес-процессов, культуры управления и содержания банковской политики. Наибольшее развитие получают "зеленые" бонды, в ряде стран — "зеленые" кредиты.Постепенно вводятся в практику "зеленые" депозиты, "зеленый" лизинг, используется "зеленое" страхование. Ответственный банк получает преимущества на рынке, улучшает свой имидж, одновременно выступая проводником "зеленой" политики государства, способствуя "озеленению" экономики.Однако, как пояснила Ольга Мирошниченко, чрезмерное "зеленое" финансирование сверх реальных потребностей экономики, предоставление "зеленых" средств заемщикам с сомнительной платежеспособностью могут привести к формированию "зеленых" кредитных "пузырей".Подобные процессы сегодня могут развиваться в некоторых странах БРИКС или в Китае, где государство требует от банков предоставлять "зеленые" кредиты предприятиям, и часть этих кредитов неизбежно становится высокорисковыми. В этой ситуации возрастает риск кредитных "пузырей"; их необходимо своевременно выявлять и регулировать, а также предупреждать экономические риски, используя климатические, экологические и другие стресс-тестирования."По нашему мнению, дальнейшие исследования роли банков в финансировании "зеленой" экономики будут осуществляться по следующим направлениям: "зеленые" финансовые инструменты и показатели деятельности ответственного банка, госполитика "зеленого" кредита, регулирование ответственного банкинга и финансовая стабильность", — отметила эксперт.Круг исследовательских вопросов в этой сфере очень широк, считают специалисты ТюмГУ. Они планируют изучить влияние "зеленых" финансовых инструментов в банковском портфеле на ликвидность, капитал и достаточность капитала. Исследование влияния банков на достижение целей устойчивого развития будет направлено на оценку вклада банковского сектора в изменение структуры общественного производства, в борьбу с бедностью, в создание "зеленых" рабочих мест.Исследование выполнено при поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–110–50240.

https://ria.ru/20190801/1557053176.html

https://ria.ru/20210909/programma-1749281846.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, тюменский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука