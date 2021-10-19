https://ria.ru/20211019/twitter-1755198188.html

В Роскомнадзоре готовы к диалогу с представителями Twitter

В Роскомнадзоре готовы к диалогу с представителями Twitter - РИА Новости, 19.10.2021

В Роскомнадзоре готовы к диалогу с представителями Twitter

Социальная сеть Twitter удалила более 90% запрещенной информации, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:51

2021-10-19T13:51

2021-10-19T13:51

общество

технологии

twitter

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

андрей липов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728211568_0:273:3156:2048_1920x0_80_0_0_ab4911ab13f17627978c9eaccff50211.jpg

СОЧИ, 19 окт - РИА Новости. Социальная сеть Twitter удалила более 90% запрещенной информации, сообщил журналистам глава Роскомнадзора Андрей Липов."Пока нас все устраивает. Санкции, которые против них применяются, привели к тому, что они удалили, насколько я помню, больше 90% запрещенной информации. Осталось совсем немного им довести до полной чистоты. Поэтому ждем, готовы с ними разговаривать", - сказал Липов в кулуарах XX форума "Спектр-2021".По его словам, конкретная дата встречи с представителями соцсети пока не обсуждается. "Когда Twitter будет готов - тогда мы будем с ними встречаться. Мяч на стороне Twitter", - добавил руководитель ведомства."Для нас задача, в первую очередь - чтобы они выполняли российское законодательство, и пусть работают здесь, если будут его выполнять", - отметил Липов.

https://ria.ru/20210924/shtraf-1751653151.html

https://ria.ru/20210929/roskomnadzor-1752353984.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, twitter, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), андрей липов