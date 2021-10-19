https://ria.ru/20211019/transport-1755251489.html
Минтранс ожидает, что личный транспорт перестанет быть популярным
Минтранс ожидает, что личный транспорт перестанет быть популярным - РИА Новости, 19.10.2021
Минтранс ожидает, что личный транспорт перестанет быть популярным
Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:14
2021-10-19T17:14
2021-10-19T22:54
виталий савельев
авто
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035 года предполагает увеличение доли поездок на общественном транспорте в городах с 54% до 69%, при этом популярность поездок на личном автомобиле сократится, сообщил глава Минтранса РФ Виталий Савельев."В пассажирских перевозках основной акцент планируется сделать на развитии магистрального пассажирского каркаса в агломерациях, региональных авиаперевозках, сокращении в конечном итоге доли поездок на личном автомобиле. Меры, заложенные в стратегии, приведут к росту доли поездок на общественном транспорте в крупных и крупнейших агломерациях с нынешних 54% до 69%", - отметил он.Савельев также рассказал, что представленная стратегия предполагает уменьшение негативного влияния общественного транспорта на экологию в городах.
https://ria.ru/20211012/mintrans-1754251451.html
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виталий савельев, авто, россия, министерство транспорта рф (минтранс россии)
17:14 19.10.2021 (обновлено: 22:54 19.10.2021)
Минтранс ожидает, что личный транспорт перестанет быть популярным
Глава Минтранса Савельев ожидает снижения популярности личного транспорта к 2035 году