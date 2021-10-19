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Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузов
Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузов - РИА Новости, 19.10.2021
Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузов
Россия и Китай подписали двустороннее соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, говорится в заявлении на сайте министерства транспорта КНР. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:06
2021-10-19T16:06
экономика
китай
виталий савельев
россия
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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Россия и Китай подписали двустороннее соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, говорится в заявлении на сайте министерства транспорта КНР."Недавно министр транспорта Китая Ли Сяопэн и министр транспорта РФ Виталий Савельев подписали соглашение о международной дорожной перевозке между Министерством транспорта Китайской Народной Республики и Министерством транспорта Российской Федерации", - говорится в заявлении.Отмечается, что соглашение стало конкретной мерой транспортных ведомств двух стран по реализации Соглашения о международном автомобильном сообщении между правительством КНР и правительством РФ, подписанного 8 июня 2018 года.В минтрансе КНР отметили, что документ основан на "Соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ADR) и является первым документом о сотрудничестве Китая в области международных автомобильных перевозок опасных грузов, заключенным с другим государством.Подчеркивается, что подписание соглашения "имеет важное значение для углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества Китая и России".Ведомство в дальнейшем намерено "активно устранять неблагоприятное влияние пандемии COVID-19 и обеспечивать беспрепятственность грузоперевозок между Россией и Китаем, в том числе перевозок опасных грузов, а также гарантировать стабильные поставки и безопасность энергоресурсов".
https://ria.ru/20211013/tovarooborot-1754306494.html
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экономика, китай, виталий савельев, россия
16:06 19.10.2021
 
Россия и Китай подписали соглашение о дорожной перевозке опасных грузов

Россия и Китай подписали соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЕКИН, 19 окт – РИА Новости. Россия и Китай подписали двустороннее соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов, говорится в заявлении на сайте министерства транспорта КНР.
"Недавно министр транспорта Китая Ли Сяопэн и министр транспорта РФ Виталий Савельев подписали соглашение о международной дорожной перевозке между Министерством транспорта Китайской Народной Республики и Министерством транспорта Российской Федерации", - говорится в заявлении.
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Отмечается, что соглашение стало конкретной мерой транспортных ведомств двух стран по реализации Соглашения о международном автомобильном сообщении между правительством КНР и правительством РФ, подписанного 8 июня 2018 года.
В минтрансе КНР отметили, что документ основан на "Соглашении о международной дорожной перевозке опасных грузов" (ADR) и является первым документом о сотрудничестве Китая в области международных автомобильных перевозок опасных грузов, заключенным с другим государством.
Подчеркивается, что подписание соглашения "имеет важное значение для углубления двустороннего торгово-экономического сотрудничества Китая и России".
Ведомство в дальнейшем намерено "активно устранять неблагоприятное влияние пандемии COVID-19 и обеспечивать беспрепятственность грузоперевозок между Россией и Китаем, в том числе перевозок опасных грузов, а также гарантировать стабильные поставки и безопасность энергоресурсов".
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ЭкономикаКитайВиталий СавельевРоссия
 
 
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