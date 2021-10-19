https://ria.ru/20211019/transport-1755216627.html

Путин поручил правительству утвердить стратегию транспортного развития

Путин поручил правительству утвердить стратегию транспортного развития - РИА Новости, 19.10.2021

Путин поручил правительству утвердить стратегию транспортного развития

Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития на ближайшем заседании, а также подготовить детальный... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:58

2021-10-19T14:58

2021-10-19T15:08

общество

владимир путин

правительство рф

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину рассмотреть и утвердить стратегию транспортного развития на ближайшем заседании, а также подготовить детальный план ее реализации."По итогам сегодняшнего обсуждения с учетом мнения регионов проект транспортной стратегии поступит в правительство. Я прошу кабинет министров рассмотреть и утвердить этот документ на одном из ближайших заседаний. И подчеркну, с принятием стратегии должна незамедлительно начаться практическая работа как на региональном уровне, так и на уровне федеральных министерств и ведомств", - сказал Путин на заседании президиума Госсовета.Президент также попросил кабмин до первого квартала будущего года подготовить детальный план реализации транспортной стратегии, сделав это в диалоге с губернаторами и отраслевыми компаниями.

https://ria.ru/20211011/transport-1753995181.html

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общество, владимир путин, правительство рф