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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211019/trailer-1755053454.html
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19" - РИА Новости, 19.10.2021
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"
Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:40
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культура
новости культуры
кино и сериалы
централ партнершип
екатерина вилкова
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". В фильме рассказывается о молодой женщине-враче. Вместе со своей шестилетней дочерью она летит ночным рейсом. В видео показано, как за окном самолета бушует непогода, а в салоне начинают происходить пугающие мистические события. Судя по официальному синопсису, они связаны с прошлым героини, и ей вновь придется пережить один из самых страшных моментов в своей жизни. Главную роль в фильме исполнила Светлана Иванова. Также в ленте снимались Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие.В российский прокат картина выйдет 11 ноября.
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новости культуры, кино и сериалы, централ партнершип, екатерина вилкова, анатолий кот
06:40 19.10.2021
 
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"

Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19" со Светланой Ивановой в главной роли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип".
В фильме рассказывается о молодой женщине-враче. Вместе со своей шестилетней дочерью она летит ночным рейсом. В видео показано, как за окном самолета бушует непогода, а в салоне начинают происходить пугающие мистические события. Судя по официальному синопсису, они связаны с прошлым героини, и ей вновь придется пережить один из самых страшных моментов в своей жизни.
Главную роль в фильме исполнила Светлана Иванова. Также в ленте снимались Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие.
В российский прокат картина выйдет 11 ноября.
Скриншот трейлера фильма Черный телефон
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КультураНовости культурыКино и сериалыЦентрал ПартнершипЕкатерина ВилковаАнатолий Кот
 
 
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