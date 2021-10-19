https://ria.ru/20211019/trailer-1755053454.html
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19" - РИА Новости, 19.10.2021
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"
Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T06:40
2021-10-19T06:40
2021-10-19T06:40
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". В фильме рассказывается о молодой женщине-враче. Вместе со своей шестилетней дочерью она летит ночным рейсом. В видео показано, как за окном самолета бушует непогода, а в салоне начинают происходить пугающие мистические события. Судя по официальному синопсису, они связаны с прошлым героини, и ей вновь придется пережить один из самых страшных моментов в своей жизни. Главную роль в фильме исполнила Светлана Иванова. Также в ленте снимались Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие.В российский прокат картина выйдет 11 ноября.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, централ партнершип, екатерина вилкова, анатолий кот
Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"
Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19" со Светланой Ивановой в главной роли
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип".
В фильме рассказывается о молодой женщине-враче. Вместе со своей шестилетней дочерью она летит ночным рейсом. В видео показано, как за окном самолета бушует непогода, а в салоне начинают происходить пугающие мистические события. Судя по официальному синопсису, они связаны с прошлым героини, и ей вновь придется пережить один из самых страшных моментов в своей жизни.
Главную роль в фильме исполнила Светлана Иванова. Также в ленте снимались Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие.
В российский прокат картина выйдет 11 ноября.