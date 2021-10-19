https://ria.ru/20211019/trailer-1755053454.html

Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"

Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19" - РИА Новости, 19.10.2021

Светлана Иванова борется с прошлым в хорроре "Ряд 19"

Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T06:40

2021-10-19T06:40

2021-10-19T06:40

культура

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централ партнершип

екатерина вилкова

анатолий кот

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вышел трейлер российского хоррора "Ряд 19". Ролик опубликован на YouTube-канале кинокомпании "Централ Партнершип". В фильме рассказывается о молодой женщине-враче. Вместе со своей шестилетней дочерью она летит ночным рейсом. В видео показано, как за окном самолета бушует непогода, а в салоне начинают происходить пугающие мистические события. Судя по официальному синопсису, они связаны с прошлым героини, и ей вновь придется пережить один из самых страшных моментов в своей жизни. Главную роль в фильме исполнила Светлана Иванова. Также в ленте снимались Марта Тимофеева, Вольфганг Черни, Екатерина Вилкова, Анатолий Кот, Виктория Корлякова и другие.В российский прокат картина выйдет 11 ноября.

https://ria.ru/20211015/trailer-1754519705.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, централ партнершип, екатерина вилкова, анатолий кот